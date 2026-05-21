"Expendables"-Spin-off geplant: Action-Ableger mit neuen Stars

Die "Expendables"-Filme ist offenbar noch lange nicht tot: Tatsächlich soll jetzt ein neuer Action-Ableger produziert werden, der schon lange in Arbeit war. Das Spin-off wird ohne die bekannten Stars wie Sylvester Stallone, Jason Statham oder Dolph Lundgren produziert und soll in die späten Neunziger zurückkehren und die geopolitischen Unruhen zu dieser Zeit thematisieren.

Die " Expendables "-Filme ist offenbar noch lange nicht tot: Tatsächlich soll jetzt ein neuer Action -Ableger produziert werden, der schon lange in Arbeit war. Der Action film spielte bei einem vergleichsweise hohen Budget von 100 Millionen US-Dollar weltweit gerade einmal rund 37 Millionen US-Dollar ein - das Paradebeispiel eines Kassenflops.

Trotz einer Allstar-Actionbesetzung mit Jason Statham, Dolph Lundgren, den beiden Martial-Arts-Stars Iko Uwais und Tony Jaa sowie eines Kurzauftritts von Sylvester Stallone gelang es Regisseur Scott Waugh nicht, ein Publikum zu finden. Womöglich hallt das Debakel um "The Expendables 3" noch immer nach. Damals brachte das Studio eine entschärfte Fassung in die Kinos, im Glauben, ein noch größeres Publikum zu erreichen. Stattdessen verprellte es die eigentliche Fangruppe.

Völlig ungeschnitten erhaltet ihr alle vier Actionkracher Mit dem völlig entfesselten Gemetzel "The Expendables 4" konnte die Filmreihe, die 2010 so stark gestartet war, nicht gerettet werden. Drei Jahre später folgt nun im Rahmen der 79. Internationalen Filmfestspiele in Cannes die Ankündigung, das Franchise trotz der jüngsten Enttäuschungen fortsetzen zu wollen - ohne die bekannten Stars wie Sylvester Stallone, Jason Statham oder Dolph Lundgren.

Das hat einen guten Grund, denn es soll nicht etwa die Hauptreihe fortgesetzt, sondern ein bereits vor 12 Jahren geplantes Spin-off reaktiviert werden: "Expendabelles". Der Klassiker von Ridley Scott zählt noch immer zu den wegweisenden Filmen mit starken weiblichen Hauptrollen. Produziert wird das Action-Spin-off von den Produktionsfirmen Eclectic Pictures und Hollywood Ventures Group (HVG) in Zusammenarbeit mit Lionsgate.

Glenn Gainor von HVG verspricht dabei ein Actionspektakel, das Fans weltweit überraschen soll: "Wir sehen darin eine Gelegenheit, der DNA treu zu bleiben, die "The Expendables" weltweit beliebt gemacht hat, und sie zugleich so weiterzuentwickeln, dass es sowohl zeitgemäß als auch kommerziell attraktiv wird. Es ist eine Welt, die das Publikum kennt, aber wir zeigen sie auf eine Weise, wie es sie noch nie zuvor gesehen hat.

" In Sachen Handlung soll das Spin-off in die späten Neunziger zurückkehren und die geopolitischen Unruhen zu der Zeit thematisieren. Als "Expendabelles" 2014 geplant wurde, waren unter anderem Sigourney Weaver, Linda Hamilton, Michelle Rodriguez und Lucy Lawless für mögliche Rollen im Gespräch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Mal potenziell Charlize Theron, Michelle Yeoh und vor allem Eva Green in Betracht gezogen werden könnten





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