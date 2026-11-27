In a 2016 special edition of the quiz show, host Kai Pflaume suffered minor burns when a fire experiment with flammable foam went awry.

Während einer XXL-Ausgabe der beliebten Quizshow "Wer weiß denn sowas?" geschah im Jahr 2016 ein schockierender Vorfall, der live im Studio übertragen wurde. Der Moderator Kai Pflaume geriet für kurze Zeit in Flammen, als ein geplantes Experiment zur Veranschaulichung einer Quizfrage nach hinten losging. Dieses Spezialevent der Sendung ist bekannt dafür, dass es regelmäßig gefährliche und visuelle Versuche durchführt, um Antworten zu demonstrieren. Diesmal jedoch endete die Inszenierung mit einer unerwarteten Gefahr für den Moderator.

Detaillierte Abläufe des Feuerexperiments

Der Vorfall ereignete sich in einer speziellen Ausgabe, in der Promi-Gäste eine Frage beantworten mussten. Die Aufgabe lautete, wie man einen kleinen Feuerball gefahrlos in der Hand halten kann. Um die Lösung zu präsentieren, bereitete Pflaume im Studio einen speziellen Schaum vor, indem er Wasser, Spülmittel und Feuerzeuggas in einem feuerfesten Behälter mischte. Ziel war es, diesen Schaum dem anderen Quizmoderator Daniel Kessler zu übergeben.

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Kessler zögerte zunächst, da ihm die Handhabung des brennbaren Materials als zu riskant erschien. Seine Bedenken erwiesen sich als berechtigt, als der Schaum in seiner Hand entzündet wurde. Anstatt eines kontrollierten kleinen Feuerballs brachen plötzlich große und sich schnell ausbreitende Flammen aus. Die Reaktion der Flammen übertraf die Erwartungen der Produktionsfirma und des Moderatorenduos bei weitem.

Reaktionen der Beteiligten und Sofortmaßnahmen

Kessler sprang erschrocken zurück und griff sich an den Arm, als er von denunexpected Flammen getroffen wurde. Die Szenerie im Studio war für die Zuschauer und Anwesenden äußerst beunruhigend. Obwohl die Flammen lautstark und optisch dominant waren, gelang es dem Team schnell, die Situation zu kontrollieren. Kurze Zeit später gab die Crew Entwarnung, nachdem geklärt war, dass die Verbrennungen begrenzt blieben.

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Die Ursache für den Unfall lag in der Handhabung durch Kessler. Er hielt den brennenden Schaum zu nah an den Behälter, aus dem er ihn entnommen hatte. Dadurch fing auch die Substanz im Behälter Feuer, was die Flammenintensität drastisch erhöhte. Dies verdeutlicht, wie schnell sich ein kontrolliertes Experiment in eine Sicherheitskatastrophe verwandeln kann, wenn technische Parameter nicht exakt eingehalten werden.

Gesundheitliche Folgen und nachfolgende Ereignisse

Gesundheitlich blieb der Zwischenfall zum Glück bei einer leichten Brandverletzung bei Kessler. Es gab keine schweren Verletzungen oder langfristigen Schäden für den Moderator oder das Team. Nach der Pause wurde das Experiment sogar erneut durchgeführt. Diesmal verlief der Versuch ohne weitere Zwischenfälle und zeigte, dass die Grundidee des Feuerballs mit den richtigen Vorkehrungen funktioniert.

Der Vorfall aus dem Jahr 2016 bleibt eine der merkwürdigsten Anekdoten aus der Geschichte der Show. Er unterstreicht das Risiko, das mit der visuellen Aufbereitung von Wissenschaft im Fernsehen einhergeht. Während die Show unterhaltsam ist, zeigt dieser Moment auch die reale Gefahr, die bei solchen live durchgeführten Experimenten bestehen kann. Die Produktion zog die richtigen Konsequenzen und sicherte den Ablauf für künftige Sendsituationen ab.

Langfristige Bedeutung für die Sendereihe

Seit dem Vorfall sind Jahre vergangen, doch die Erinnerung an dieses spezifische Event lebt im Gedächtnis der Fans weiter. Es diente als Lehrstück für zukünftige Stunt-Koordinationen in der Unterhaltungsbranche. Die Sendung "Wer weiß denn sowas?" bleibt populär, doch dieses Experiment wurde als zu riskabel eingestuft, um in ähnlicher Form wiederholt zu werden. Die Sicherheit der Moderatoren und Gäste hat oberste Priorität gewonnen. Damit bleibt dieser Vorfall ein einzigartiges Kapitel in der Geschichte der deutschsprachigen Quiz- und Unterhaltungssendungen.