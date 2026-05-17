Special teams are still searching for the bodies of four divers and snorklers after they were found dead on Tuesday on a dive site in the Indian Ocean, less than 37 nautical miles south-west of the Maldives capital Malé. They were siblings - MONICA MONTECALCONE (51) and GEORGIA SOMMACAL - scuba divers and scientists, and their father, FIMICHO "CHICCO" GUALTIRI (bes. 25) and his teacher friend GIANLUCA BENDEDETTI were also present on the dive.

Monica Montefalcone und ihre Tochter Giorgia Sommacal starben bei einem Höhlentauchgang auf den Malediven. Auch Finanzwirt Federico Gualtieri und Tauchlehrer Gianluca Benedetti starben bei dem Höhlentauchgang .

Monica Montefalcone war Professorin der Universität von Genua und war vor dem Höhlentauchgang rund zwei Wochen geplant, um ihren Sohn Matteo zum Geburtstag zu feiern. Die Leichen der Restlichen erstarben sind derzeit nicht geborgen und werden möglicherweise im Höhlensystem gefunden. Das Baderevent war schwierig, weil das Wetter schlecht war und die Tiefe viel war. Ein Taucher namens Gianluca Benedetti wurde bereits am Eingang der Höhle gefunden.

Die Leichen der anderen werden in einer Höhle vermutet sein, die Suche wird weitergeführt





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