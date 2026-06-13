Expert: Leroy Sané gehört in die DFB-Elf, Mertesacker sieht ihn in der Startelf

Expertin Christoph Kramer und Co-Experte Per Mertesacker diskutieren in der ZDF-Sportstudio, ob Offensivstar Leroy Sané (30) in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gehören sollte. Kramer legt sich fest, dass Sané in die Elf gehören sollte, während Mertesacker ebenfalls an Sané festhält, da er bereits in der letzten WM-Testpartie gegen die USA überzeugt hat.

Leroy Sané (30) polarisiert wie kaum ein anderer deutscher Nationalspieler. Vor dem WM-Auftakt der DFB-Elf morgen Abend gegen Curaçao (19 Uhr live in der ARD, MagentaTV und) wurde im ZDF- Sport studio über die Frage diskutiert: Gehört der Offensiv-Star in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38)?

Experte Christoph Kramer (35) spricht Klartext und legt sich fest. Kramer: „Ich finde auch, dass wir in Deutschland immer so tun: ,Oh Gott, jetzt muss Sané spielen‘. Aber Leroy Sané ist ein herausragender Spieler. Ich habe in meiner Karriere – und das muss ich wirklich sagen – gegen keinen Spieler gespielt, der mir so viel Stress bereitet hat, wie Leroy Sané.

" Co-Experte Per Mertesacker (41) merkt neckend an: „Du bist doch aber kein Linksverteidiger ... " Kramer betont daraufhin Sanés Eigenschaften, die deraktuell besonders guttun. Kramer: "Ja gut, aber der taucht ja überall auf. Ich finde, dass wir auf der rechten Seite zwingend einen Linksfuß für das Eins-gegen-eins brauchen.

Leroy Sané hat ein herausragendes Eins-gegen-eins und ist Linksfuß.

" noch wichtig werden wird: "Ich glaube, er wird uns morgen und auch über das Turnier hinaus richtig viel Spaß bereiten. " Mit seiner Einschätzung ist Kramer nicht allein. Co-Experte Per Mertesacker (41) geht ebenfalls davon aus, dass Nagelsmann nach dem 2:1 im letzten WM-Test gegen die USA an Sané festhalten wird. Mertesacker: "Das Spiel gegen die USA hat schon viel verraten.

Nathaniel Brown hat das gut gemacht. Auf ihn wird er vertrauen. Genauso wie auf Leroy Sané, der dann auch noch getroffen hat.

" Und weiter: "Die beiden haben sich jetzt in die Mannschaft gespielt durch das USA-Spiel.





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