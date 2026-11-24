Mehr Geld, ein Traumjob oder die große Liebe: Viele Menschen knüpfen ihr Glück an bestimmte Ziele. Doch die Zufriedenheit hält oft nicht lange an.

Wenn ich den richtigen Partner gefunden habe. Wenn ich mehr Geld verdiene. Wenn ich zehn Kilo abgenommen habe. Wenn ich endlich das Haus gekauft habe.

Wenn ich beruflich dort angekommen bin, wo ich hinwill. Das Problem daran ist nicht das Ziel. Das Problem ist das Wort „dann“. Denn wir verschieben unser Glück auf einen Zeitpunkt, von dem wir glauben, dass danach alles anders wird.

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Der Psychologe Tal Ben-Shahar prägte dafür den Begriff „Arrival Fallacy“, auf Deutsch Ankunftsfehler. Gemeint ist die Vorstellung, dass ein erreichtes Ziel unsauf. Dort wird die These beschrieben, dass klassische Happy Ends der Achtziger und Neunziger solche Erwartungen kulturell verstärkt haben könnten. Hochzeit, Kuss, Traumjob und Abspann.

Danach ist alles gut. Psychologisch müssen wir allerdings sauber bleiben: Es gibt keinen belastbaren Beweis dafür, dass Happy-End-Filme einer ganzen Generation den Ankunftsfehler verursacht haben. Interessant ist die Idee trotzdem, denn das zugrunde liegende Phänomen ist sehr gut erforscht. Das Ergebnis: Der zusätzliche Glückseffekt ließ mit der Zeit nach.

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Einerseits erzeugte die Veränderung irgendwann weniger positive Gefühle. Andererseits stiegen die Ansprüche. Aus „Das wollte ich immer haben“ wird erstaunlich schnell „Was kommt als Nächstes?

“. Das nennt man „hedonische Adaptation“. Das neue Auto wird irgendwann einfach Ihr Auto. Die Beförderung wird Ihr normaler Job.

Die Traumwohnung wird der Ort, an dem Sie montags den Müll rausbringen. Menschen überschätzen häufig, wie stark und wie lange zukünftige Ereignisse ihre Gefühle beeinflussen werden. Wir denken: „Wenn ich diese Beförderung bekomme, bin ich endlich zufrieden.

“ Dann bekommen wir sie. Wir freuen uns. Und irgendwann sitzen wir im neuen Büro und ärgern uns über dieselben E-Mails wie vorher.und deren Auswirkungen auf unterschiedliche Formen des Wohlbefindens. Einige Ereignisse, denen wir enorm viel Bedeutung zuschreiben, hatten überraschend geringe eigenständige Auswirkungen.

Eine Beförderung etwa zeigte kaum einen unabhängigen Effekt auf das untersuchte Wohlbefinden. Bei positiven Ereignissen passten sich die emotionalen Reaktionen zudem mit der Zeit wieder an. Das heißt nicht, dass Ziele bedeutungslos sind. Es bedeutet nur: Kein Ziel kann die Verantwortung dafür übernehmen, Sie ab diesem Moment dauerhaft glücklich zu machen.im gesamten Lebenszielsystem dominierten, zeigte sich im Durchschnitt ein ungünstigeres Muster beim Wohlbefinden.

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Vielleicht sollten wir deshalb nicht nur fragen: „Habe ich mein Ziel erreicht?

“ Sondern: „Warum wollte ich dieses Ziel überhaupt erreichen? “Setzen Sie sich Ziele. Arbeiten Sie hart. Kaufen Sie das Haus, wenn Sie es wollen.

Bewerben Sie sich auf den besseren Job. Verlieben Sie sich. Aber erwarten Sie nicht, dass hinter einer Ziellinie plötzlich ein völlig neues Leben beginnt. Eine gute Frage lautet: „Wenn dieses Ziel in sechs Monaten vollkommen normal für mich geworden ist, möchte ich mein Leben dann immer noch genauso führen?

“ Wenn die Antwort Ja lautet, ist das Ziel wahrscheinlich mehr als nur ein Versprechen auf zukünftiges Glück. Hollywood braucht ein Happy End, weil irgendwann der Abspann laufen muss. Unser Leben hat diesen Abspann nicht. Deshalb sollten wir nicht ständig darauf warten, endlich anzukommen. Wir sind längst mittendrin.