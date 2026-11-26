Auf dem Weg von Algeciras nach Barcelona ist der Diesel-Tanker „Med Emre“ vor Ibiza gekentert. Im Gespräch mit FOCUS online spricht Professor Stefan Krüger von der Technischen Universität Hamburg darüber, wie er die Lage einschätzt.

Wenn ein Schiff auf dem Kopf schwimmt, kann eingeschlossene Luft es noch an der Oberfläche halten. Die Einsatzkräfte können beobachten, wie weit der Rumpf aus dem Wasser ragt und ob er tiefer sinkt.

Wie viel Zeit bleibt, hängt davon ab, wie schnell die Luft entweicht und Wasser nachströmt. Das können Stunden sein, das können auch Tage sein. Genauer lässt sich das aus der Ferne kaum sagen. Wie könnte ein Bergungsteam den Diesel abpumpen, ohne den gekenterten Tanker weiter zu destabilisieren?

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Ob das in dieser Lage überhaupt geht, ist fraglich. Das Bergungsteam müsste einen Zugang zu den Tanks finden, bei dem die eingeschlossene Luft im Schiff bleibt. Öffnet man den Rumpf von oben und erwischt dabei einen Raum, in dem sich Luft gesammelt hat, wird sie entweichen. Da kann das Schiff dann sehr schnell sinken.