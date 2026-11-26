Experte Ralf Schumacher sieht im Ferrari-Duell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc gezielte Psychospielchen - und erhebt nach der Kollision schwere Vorwürfe

Experte Ralf Schumacher sieht im Ferrari-Duell zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc gezielte Psychospielchen - und erhebt nach der Kollision schwere VorwürfeZoom.

"Er will mit aller Gewalt an die Nummer-1-Herrschaft und möchte, dass Charles Leclerc intern wirklich einen verpasst bekommt und in die Schranken gewesen wird. " "Aus meiner Sicht möchte er ihn mental kaputt machen", vermutet Schumacher. "Das merkt man auch richtig, wie er es nach dem Rennen gesagt hat.

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" Er sieht dabei Parallelen zum Duell zwischen Hamilton und seinem damaligen Teamkollegen Damals war es ebenfalls zu mehreren Kollisionen auf der Strecke gekommen, allen voran beim Großen Preis von Spanien 2016 in Barcelona. "Auch Nico Rosberg wird heute nicht müde, über diese Psychospielchen zu sprechen", erinnert Schumacher. "Das zeigt, was dieses Jahr mit den beiden gemacht hat. "Das aktuelle Ferrari-Duell weist einige Parallelen auf, auch wenn die Kollision in Las Vegas auf die Kappe von Leclerc geht.