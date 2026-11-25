Zwölf Expertinnen und Experten haben 51 Maßnahmen zum besseren Schutz von Prostituierten erarbeitet. Interessenvertreterinnen der Prostituierten gehen die Vorschläge allerdings zu weit. Und auch ob es einen Konsens innerhalb der Regierung gibt, ist noch offen.

Zwölf Expertinnen und Experten haben 51 Maßnahmen zum besseren Schutz von Prostituierten erarbeitet. Interessenvertreterinnen der Prostituierten gehen die Vorschläge allerdings zu weit. Und auch ob es einen Konsens innerhalb der Regierung gibt, ist noch offen.

Mindestalter 21 Jahre und Strafbarkeit von Freiern bei nicht angemeldeten Prostituierten: Eine Expertenkommission hat eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen der Schutz von Prostituierten vor Gewalt und Ausbeutung verbessert werden soll. Bundesfrauenministerin Karin Prien von der CDU hatte die Fachrunde vor einem Jahr eingesetzt und nahm am Mittwoch die Empfehlungen entgegen. Sie sollen auch Zwangsprostitution und Menschenhandel wirksamer bekämpfen.

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Schon seit Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes 2017 gibt es eine Pflicht für Prostituierte zur Anmeldung und Beratung - diese werde wegen "relevanter" Hürden aber nur von einem Teil der Betroffenen genutzt, argumentiert die Expertenkommission. Sie schlägt daher eine Reihe von Änderungen vor. So müsse die Anmeldung künftig gebührenfrei zugänglich sein und hohe Datenschutzanforderungen erfüllen. Zum Schutz junger Volljähriger soll die Anmeldung außerdem erst ab 21 Jahren möglich sein - bislang geht dies ab 18 Jahren.