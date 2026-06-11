Experten erklären, was jetzt mit Ihrem Geld passiert

Die EZB hebt den Leitzins an, was Auswirkungen auf Kredite, Tagesgeld und Aktien hat. Banken verlangen höhere Zinsen, sichere Anlagen werden attraktiver. Experten erklären, was das für Sie bedeutet.

Vier Experten sagen, was jetzt mit Ihrem Geld passiertDie Europäische Zentralbank (EZB) dreht an der Zinsschraube. Der Leitzins wurde erstmals seit drei Jahren um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

Was das bedeutet? Kredite können teurer werden. Tagesgeld und Festgeld können mehr bringen. Und an der Börse kann es unruhig werden.

Der wichtige Einlagenzins lag bislang bei 2,00 Prozent. Laut der Mitteilung vom heutigen Donnerstag steigt er auf 2,25 Prozent. Klingt trocken, trifft aber Ihr Geld. Denn der Leitzins beeinflusst, zu welchen Konditionen sich Bankenund Festgeld werfen dann oft mehr ab.

Und Aktien? Die können unter Druck geraten, weil sichere Zinsanlagen wieder attraktiver werden. Vier Experten ordnen in BILD für Sie ein





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