Expertenrat zur sommerlichen Lüftung: Wann Fenster öffnen, wann schließen?

bei sommerlicher Hitze ist die Frage, ob Fenster geöffnet oder geschlossen bleiben sollten, oft umstritten. Experten geben klare Empfehlungen, um eine Überhitzung der Räume zu vermeiden und gleichzeitig die Luftqualität zu erhalten.

Bei sommerlicher Hitze entstehen oft hitzige Diskussionen darüber, ob Fenster besser geöffnet oder geschlossen bleiben sollten. Stehen Außentemperaturen von 35 Grad gegen Innentemperaturen von 27 Grad, führt stundenlanges Lüften nicht zu Erfrischung, sondern heizt den Raum zusätzlich auf.

Andererseits führt ein dauerhaft abgeschlossenes Raumklima zu einem Anstieg von CO2, Luftfeuchtigkeit, muffiger Luft und belastet den Kreislauf. BILD hat Experten - von Medizinern bis zu Bauphysikern - nach den optimalen Strategien befragt. Grundsätzlich empfiehlt sich Lüften in den kühleren Morgenstunden zwischen 6 und 7 Uhr sowie am Abend zwischen 21 und 22 Uhr. Jeweils maximal 30 Minuten Fenster öffnen, dann wieder schließen und verdunkeln.

Wenn die Nachttemperaturen deutlich absinken, kann auch durchgehend gelüftet werden, wobei pollenallergische Personen darauf verzichten sollten. Ältere Menschen und kleinere Wohnungen erfordern besondere Aufmerksamkeit: In Wohnungen, die tagsüber genutzt werden, sollte dennoch regelmäßig gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Steht eine Wohnung tagsüber leer oder wird nur kurz genutzt, ist es besser, Fenster, Türen, Vorhänge und Rollläden permanent geschlossen zu halten. Bauphysiker betonen: Lüften Sie nur, wenn es draußen kühler ist als drinnen.

Das ist an Sommertagen meist nur in der Nacht und am frühen Morgen möglich. Zwischen Alt- und Neubauten bestehen Unterschiede: Während im Winter Altbauten durch kältere Wände anfälliger für Tauwasser und Schimmelbildung sind, ist dieser Unterschied im Sommer geringer. Neubauten sind zwar besser gedämmt, nehmen bei langanhaltender Hitze die Wärme aber stärker auf und geben sie langsamer wieder ab. Daher ist das Nachtlüften in Neubauten besonders wichtig, um die Räume auszukühlen.

Experten wie Dipl. -Ingenieur Christian Reher weisen darauf hin, dass auch tagsüber ein gewisses Maß an Lüftung unverzichtbar ist, um CO2 und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen.

Zudem kann Luftbewegung durch Verdunstungskälte auf der Haut kühlend wirken. Das Umweltbundesamt empfiehlt daher: Lüften Sie nachts und in den frühen Morgenstunden. Räume, die direkt der Sonne ausgesetzt sind, sollten möglichst mit außenliegender Beschattung wie Rollläden versehen werden, da diese wirksamer ist als innenliegende Verdunkelung wie Vorhänge





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