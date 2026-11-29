Das neue Altersvorsorgedepot kann sich vor allem für Frauen lohnen. Die Expertinnen von Madame Moneypenny erklären, welche Vor- und Nachteile es gibt.

Das neue Altersvorsorgedepot kann sich vor allem für Frauen lohnen. Die Expertinnen von Madame Moneypenny erklären, welche Vor- und Nachteile es gibt und was Sparerinnen beachten sollten.

Das neue Altersvorsorgedepot soll 2027 starten. Zahlreiche Anbieter wittern das große Geschäft und bringen sich schon jetzt mit ihren Angeboten in Stellung. Sie hoffen, dass dank der staatlichen Zulagen viele Menschen in Deutschland ein Altersvorsorgedepot besparen und so ihre Rentenlücke auffüllen. Denn die gesetzliche Rente allein wird vielen nicht reichen - betroffen davon sind vor allem Frauen, die für die Pflege von Kindern und Angehörigen häufig bei der Erwerbstätigkeit kürzer treten.

Advertisement

Börse Online hat deshalb über die Reform mit Gründerin Natascha Wegelin und Finanzberaterin Dr. Zineb Nouns von Madame Moneypenny gesprochen. Zineb Nouns: Das Altersvorsorgedepot ist auf jeden Fall ein Fortschritt: Zum ersten Mal fördert der Staat ein reines ETF-Depot ohne Versicherungsmantel. Bei Riester hat die vorgeschriebene Garantie die Produkte teuer gemacht und die Renditechancen massiv ausgebremst. Dass diese Pflicht wegfällt, ist längst überfällig.