Explosion bei Test der Blue-Origin-Rakete New Glenn

Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete New Glenn auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ist eine große Explosion samt riesigem Feuerball aufgetreten. Die Rakete sollte 48 Satelliten für das Satelliten-Internetsystem von Amazon ins All bringen.

Vor einem geplanten Start ist bei einem Routinetest der unbemannten Rakete New Glenn auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida eine große Explosion samt riesigem Feuerball aufgetreten.

Die Rakete sollte 48 Satelliten für das Satelliten-Internetsystem von Amazon ins All bringen. Die Untersuchungen zur Ursache des Unglücks laufen bereits. Die Explosion ist ein großer Rückschlag für Blue Origin, das mit der New Glenn Konkurrenz zu SpaceX machen will. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa wird eine Untersuchung des Vorfalls unterstützen und dann über mögliche Auswirkungen auf eigene Programme informieren.

Die Nasa arbeitet bei ihrem Mond-Programm mit Blue Origin zusammen. Die New Glenn-Rakete hatte es beim Erstflug direkt ins All geschafft, beim zweiten Flug zwei Mars-Orbiter der Nasa ins All gebracht und beim dritten Start im April geklappt, allerdings war danach ein Satellit in eine falsche Umlaufbahn abgesetzt worden





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Amazon Blue Origin Spacex New Glenn Explosion

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