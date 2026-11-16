Explosion durch Kugelbombe in Berlin-Kreuzberg

Eine Explosion an der Havelberger Straße in Berlin-Kreuzberg beschädigte Fenster. Die Polizei ermittelt wegen des Sprengstoffgesetzes nach einem Vorfall mit Jugendlichen.

Am vergangenen Sonntagabend ereignete sich in Berlin-Kreuzberg eine schwere Explosion, die das Umfeld der Havelberger Straße erschütterte. Polizeisprecher des Lagezentrums gab gegenüber dem Tagesspiegel an, dass Jugendliche eine sogenannte Kugelbombe in die Straße geworfen haben könnten. Der Vorfall führte zu erheblichen Sachbeschädigungen, verletzt wurde jedoch niemand.

Ereignisablauf und Zeugenaussagen

Einem Bericht der Polizei vom Montag zufolge befand sich eine Zeugin auf einer Parkbank in der Havelberger Straße, als ihr eine Gruppe mehrerer Jugendlicher auffiel. Diese habe sich zunächst unterhalten, sei dann aber plötzlich in Richtung Beusselstraße geflüchtet. Kurz nach der Flucht der Gruppe nahm die Zeugin einen lauten Knall sowie eine weiße Rauchentwicklung wahr.

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Die Detonation war in der Nachbarschaft deutlich hörbar. Anwohner berichteten von einem starken Klingeln in den Ohren. Ein Mann, der zuvor auf seinem Balkon stand, beschrieb den Knall als unvorstellbar laut. Er gab an, dass der Lärm etwa 20 Sekunden nach seinem Aufenthalt auf dem Balkon erfolgte. Er zog in Betracht, welche Folgen das Ereignis hätte haben können, wäre er zu diesem Zeitpunkt noch an dem Ort gewesen.

Technische Details und Ermittlungsstand

Einsatzkräfte, die den Ort der Tat absicherten, stellten fest, dass die Explosion mehrere Fenster eines Wohnhauses zerstört hatte. Neben den Glassplittern und Trümmern sicherten die Beamten pyrotechnische Rückstände, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Der genaue Typ der炸彈 ist noch nicht vollständig geklärt, doch erste Erkenntnisse deuten auf eine selbstgebaute Kugelbombe hin.

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Alternativ könnte es sich um ein Bündel sogenannter Polenböller gehandelt haben. Diese pyrotechnischen Gegenstände werden vorwiegend an der deutsch-polnischen Grenze verkauft und enthalten deutlich mehr Sprengstoff als handelsübliche Böller. Die Polizei ermittelt gegen mehrere unbekannte Tatverdächtige wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Rechtliche Konsequenzen und weitere Schritte

Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen ist zudem die Klärung der Frage, ob es sich bei dem verwendeten Sprengsatz tatsächlich um eine Kugelbombe handelte. Die Behörden gehen von einer Straftat aus und sichern die Beweise sorgfältig. Die Suche nach den Jugendlichen, die am Ort des Geschehens gesichtet wurden, läuft weiter.

Die Schäden an den Fenstern des Wohnhauses sind umfangreich. Die Eigentümer und Mieter der betroffenen Wohnung müssen nun mit Reparaturen und möglichen Versicherungsschäden rechnen. Die Polizei bittet alle Zeugen, die weitere Informationen zum Vorfall oder zur Flucht der Gruppe haben, sich mit den Ermittlungsbehörden in Verbindung zu setzen, um die Tatherstellung abzurunden.