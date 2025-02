Explosion im Treppenhaus: Wohnhaus in Tonndorf verwüstet

Eine Explosion im Treppenhaus eines Wohnhauses in Tonndorf in Niedersachsen verursachte am Samstagabend erhebliche Schäden, aber glücklicherweise keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion laufen.

Am Samstagabend erschütterte ein gewaltiger Knall die Bewohner eines Wohnhaus es in Tonndorf . Im Treppenhaus des Gebäudes kam es zu einer Explosion , die mehrere Türen und Fenster zerstörte. Die Bewohner stehen unter Schock, aber zum Glück gab es keine Verletzten. Gegen 23.55 Uhr gingen laut Feuerwehr mehrere Notrufe aus einem Wohnhaus an der Martensallee in der Einsatzzentrale ein. Es wurde gemeldet, dass es im Treppenhaus zu einer Explosion gekommen sei.

Aus diesem Grund rückten die Retter mit 30 Kräften und mehreren Löschzügen an, da zunächst befürchtet wurde, dass Menschen verletzt oder in Gefahr sein könnten. Vor dem Haus bot sich den Einsatzkräften ein Bild der Verwüstung: Mehrere Türen und Scheiben waren zerstört, Holz- und Glassplitter waren weitläufig verteilt. Die Polizei bestätigte, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab und die Bewohner mit dem Schrecken davon kamen. Auch die Statik des Hauses wurde nicht beeinträchtigt. Das Landeskriminalamt (LKA) rückte am Sonntagmorgen an, um die Ursache der Explosion zu ermitteln. Auch der Staatsschutz sei laut Lagedienst in die Ermittlungen involviert. Zunächst konnte aber zu den möglichen Ursachen der Explosion noch nichts gesagt werden, da erst nach Abschluss der Ermittlungsarbeiten Angaben gemacht werden können





