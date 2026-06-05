Explosion in Albstadt: Frostperiode ließ jahrzehntealtes Gasleck zur Katastrophe werden

Eine Explosion zerstörte im Januar 2023 ein Wohnhaus in Albstadt und forderte drei Todesopfer. Nach Abschluss der Ermittlungen steht fest: Ursache war ein Gasaustritt aus einer beschädigten Rohrleitung, die bereits 1960 bei Garagenbauarbeiten verletzt worden war.

Am 8. Januar des vergangenen Jahres erschütterte eine verheerende Explosion ein Wohnhaus in Albstadt , einer Stadt im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Die Detonation war so heftig, dass Nachbarn zunächst von einer Bombenexplosion ausgingen.

Drei Menschen kamen ums Leben: der 33-jährige Familienvater Francesco L., seine 30-jährige Frau Nancy und der sechsjährige Sohn Brian. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an, über 200 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Trümmer zu durchsuchen und die Überlebenden zu bergen.

Die genaue Ursache des Unglücks blieb lange Zeit unklar, doch nun hat die Staatsanwaltschaft Hechingen ihre Ermittlungen abgeschlossen und einen detaillierten Bericht vorgelegt, der die Katastrophe auf ein Ereignis zurückführt, das mehr als 60 Jahre zurückliegt. Laut dem Gutachten eines beauftragten Sachverständigen wurde im Jahr 1960 eine Garage an das bestehende Wohnhaus angebaut. Bei den Bauarbeiten kam es zu einer Beschädigung der Schutzschicht einer zwei Jahre zuvor verlegten Gasleitung.

Diese Beschädigung blieb unbemerkt, führte aber im Laufe der Jahrzehnte zu einer allmählichen Durchrostung des Rohrs. Dadurch konnte Erdgas ungehindert entweichen. Normalerweise hätte das Gas über das Erdreich, Risse im Straßenbelag und eine Entwässerungsrinne entweichen können, was jahrelang auch geschah.

Allerdings wurde der Gasaustritt nie bemerkt, da das Erdreich den typischen Geruchsstoff, der dem Gas zu Sicherheitszwecken beigemischt wird, herausfilterte. Somit gab es keine Wahrnehmung von Gasgeruch in der Umgebung. Die fatale Wendung trat mit dem Einsetzen einer langanhaltenden Frostperiode ein. Der gefrorene Boden versiegelte die oberen Erdschichten, sodass das entweichende Gas nicht mehr nach oben entweichen konnte.

Stattdessen suchte es sich einen anderen Weg: Es drang durch den Wasserablauf der Garage ein. Hier hätte ein sogenannter Siphon das Gas zurückhalten können, doch dieser wurde 1960 nicht eingebaut - ein damals offenbar übersehener Mangel. Von der Garage aus strömte das Gas durch die offenstehende Kellertür ungehindert in den Wohnbereich des Hauses. Dort sammelte es sich neben dem Gasbrenner der Heizungsanlage.

Am frühen Morgen des 8. Januar gab es dann den ersten Zündfunken, wahrscheinlich durch das Einschalten eines elektrischen Geräts oder durch die Zündung der Heizung. Das Gas-Luft-Gemisch explodierte mit solcher Wucht, dass das Gebäude innerhalb von Sekunden vollständig zerstört wurde. Die Druckwelle war noch in weitem Umkreis zu spüren.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen betonte, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt, das strafrechtlich verfolgt werden könnte. Insbesondere konnte dem Netzbetreiber, den Stadtwerken, keine Pflichtverletzung nachgewiesen werden. Die Gasleitung sei gemäß den damaligen Standards verlegt und in der Folgezeit ordnungsgemäß gewartet worden. Eine Überprüfung der gesamten Leitungsinfrastruktur im Viertel ergab keine weiteren Auffälligkeiten.

Die Behörden haben nun ihre Arbeit an die Versicherungen und die zuständigen Bauaufsichtsbehörden übergeben, um mögliche zivilrechtliche Ansprüche zu klären. Die Familie der Opfer sowie die Nachbarschaft stehen unter Schock; die Stadt Albstadt hat eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen angekündigt. Dieser tragische Vorfall zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Dokumentation und Überwachung von unterirdischen Leitungen ist, insbesondere bei älteren Gebäuden, und wie eine jahrzehntealte Baumaßnahme noch nach über 60 Jahren katastrophale Folgen haben kann





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