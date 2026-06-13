Explosion in Amsterdam: Wohnhaus zerstört - Verdacht auf Sprengsatz-Bau für deutsche Geldautomaten

Nach einer gewaltigen Explosion in einem Amsterdamer Wohnblock ermittelt die Polizei wegen des möglichen Baus von Sprengsätzen für Anschläge auf Geldautomaten in Deutschland. Über 400 Bewohner wurden evakuiert, drei Tatverdächtige festgenommen.

In der Nacht zu Freitag ereignete sich im Amsterdam er Stadtteil Osdorp eine gewaltige Explosion , die ein Nebengebäude eines Wohnkomplexes vollständig zerstörte und einen Brand auslöste.

Sieben Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, und mehr als 400 Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Während die offizielle Ursache zunächst unklar blieb, deuten starke Hinweise darauf hin, dass Kriminelle im Keller des Gebäudes Sprengsätze bastelten, die vorzeitig detonierten. Ihr mutmaßliches Ziel waren Geldautomaten in Deutschland, wo solche Anschläge seit Jahren ein massives Problem darstellen.

Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang bereits drei Personen fest und stellte zwei Fahrzeuge sicher, darunter einen Audi mit deutschem Kennzeichen, der vom Explosionsort flüchtete. Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema sprach vor Ort von einem gigantischen Problem, das die Vorbereitung von Sprengstoffanschlägen in Wohngebieten darstelle, und betonte die Bemühungen, die Täter zu überführen.

Die aktuelle Entwicklung passt in ein besorgniserregendes bundesweites Muster: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 269 Geldautomaten gesprengt, wobei die Täter eine Beute von über 13 Millionen Euro erbeuteten. Besonders auffällig ist laut offiziellen Berichten, dass Bundesländer in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden überdurchschnittlich stark betroffen sind. Dies wird darauf zurückgeführt, dass spezialisierte Tätergruppen aus den Niederlanden für ihre Taten nach Deutschland einreisen und nach der Sprengung wieder in ihr Heimatland flüchten.

Die niederländischen Behörden stehen thus vor der komplexen Herausforderung, nicht nur lokale Gefahrenlagen zu bewältigen, sondern auch grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. Vor diesem Hintergrund wirft die Explosion in Amsterdam neue Fragen zur organisatorischen Struktur dieser Tätergruppen auf. Möglicherweise diente das Wohngebäude als versteckte Werkstatt für die Herstellung der Sprengvorrichtungen, was das extreme Risiko für unbeteiligte Anwohner unterstreicht. Die Tatsache, dass ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen beteiligt war, stützt die These einer internationalen Kooperation.

Während die Ermittlungen in den Niederlanden laufen, wird auch das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) mit Hochdruck an der Aufklärung ähnlicher Taten arbeiten müssen. Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass die Gefahr von Sprengstoffanschlägen auf Geldautomaten nicht nur wirtschaftliche Schäden verursacht, sondern zunehmend auch die öffentliche Sicherheit in Wohngebieten bedroht - sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden erscheint daher unerlässlich, um diesen kriminellen Machenschaften effektiv begegnen zu können





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