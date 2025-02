Explosion in der Nähe des havarierten Kernkraftwerks Tschernobyl

Die IAEA bestätigt eine Explosion an der Hülle des havarierten Reaktorkomplexes in Tschernobyl. Der ukrainische Präsident Selenskyj macht einen russischen Drohnenangriff für den Vorfall verantwortlich. Die Strahlungswerte sind laut IAEA stabil.

In der Nähe des havarierten Kernkraftwerk s Tschernobyl ist es am Freitagmorgen zu einer Explosion gekommen. Der Vorfall ereignete sich an der Hülle, die den zerstörten Reaktor und dessen radioaktiven Inhalt umschließt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einem Telegramm-Post, dass eine russische Drohne die Ummantelung des havarierten Reaktorkomplexes getroffen und ein Feuer ausgelöst habe. Dieses Feuer sei inzwischen gelöscht.

Die Strahlungswerte seien am Freitagmorgen noch nicht gestiegen, erklärte Selenskyj weiter. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) bestätigt die Explosion und die daraus resultierenden Maßnahmen. In einer Mitteilung der IAEA heißt es: »Die Explosion war an der Hülle des Kraftwerks zu hören, die die Überreste des havarierten Reaktors schützt. Dort ist ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren innerhalb weniger Minuten vor Ort, es gab keine Verletzten. Die Strahlungswerte innerhalb und außerhalb des Kraftwerks bleiben normal und stabil. Die IAEA überwacht die Situation weiterhin.«Tschernobyl liegt an der Grenze der Ukraine zu Belarus. Am 26. April 1986 kam es zur Katastrophe, die später als Super-GAU, also der größte anzunehmenden Unfall, des Kernkraftwerks Tschernobyl bezeichnet wurde. Begonnen hatte sie mit einem Sicherheitstest. Die Ingenieure wollten damals das nächtliche Herunterfahren des Kraftwerks nutzen, um einen Stromausfall zu simulieren. Aufgrund einer Reihe unglücklicher Umstände erhöhte sich die Leistung des Reaktors während des Tests jedoch plötzlich drastisch. Die von den Ingenieuren ergriffenen Gegenmaßnahmen verschlimmerten das Problem aufgrund der Bauweise des Reaktors, anstatt es zu mildern. Es kam zur Explosion.Um die Folgen einzudämmen und zu verhindern, dass weiterhin radioaktive Partikel unkontrolliert in die Atmosphäre gelangen, baute man zwischen Mai und Ende November 1986 eine provisorische Konstruktion. Von vornherein war klar, dass der »Sarkophag« nicht für immer halten wird. Im Jahr 1992 begann man, neue Lösungen zu entwickeln. Geplant wurde eine zweite Schutzhülle aus Stahl und Beton, die New Safe Confinement (»neuer sicherer Einschluss«) genannt wird. Wegen der hohen Strahlung konnte die Hülle nicht direkt über der Reaktorruine errichtet werden, sondern wurde neben dem havarierten Kraftwerk gebaut und später mittels Schienen im Verlauf mehrerer Tage über den Reaktor geschoben. Der Bau wurde am 10. Juli 2019 offiziell von Selenskyj in Betrieb genommen. Doch auch die zweite Schutzhülle ist nur ein Provisorium. Derweil ist unklar, wie der zerstörte Reaktor samt hochradioaktiver Masse aus geschmolzenen Brennelementen und Baustoffen, die noch immer dort liegen, rückgebaut, geborgen und entsorgt werden sollen.





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tschernobyl Kernkraftwerk Explosion Russland Drohnenangriff Strahlungswerten IAEA Ukraine

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Elon Musk räumt Falschbehauptung der Trump-Administration einTech-Milliardär Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden. Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Die Tränen hinter den Toren: Die Belastung der Spieler im FußballDer Artikel beleuchtet die zunehmende Zahl von Kreuzbandverletzungen im Profifußball und die damit verbundenen Folgen für die Spieler, die Vereine und die gesamte Sportwelt. Es werden die Gründe für die Verletzungsgefahr, die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit der Spieler sowie die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine diskutiert.

Weiterlesen »

So reagiert die Schumacher-Familie auf die milden Urteile für die ErpresserSeit Dezember wurde in Wuppertal über die versuchte Erpressung der Familie Schumacher verhandelt. Seit Mittwoch stehen die Urteile – es dürfte aber weiter

Weiterlesen »