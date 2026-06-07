Explosion in Görlitz: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Ein schwerer Knall und ein Einsturz: Ein ganzes Haus in Görlitz wurde zerstört, drei Menschen kamen ums Leben. Die Polizei geht davon aus, dass zwei Männer, ein Afghane (33) und ein Pole (27), für die Explosion verantwortlich sind. Sie sollen die Rohrleitungen manipuliert haben, wodurch Gas austrat und das Haus einstürzte. Die Männer waren bereits bekannt und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise und veröffentlichten Bilder der Verdächtigen.

Ein schwerer Knall und ein Einsturz: Ein ganzes Haus in Görlitz wurde zerstört, drei Menschen kamen ums Leben. Die Polizei geht davon aus, dass zwei Männer, ein Afghane (33) und ein Pole (27), für die Explosion verantwortlich sind.

Sie sollen die Rohrleitungen manipuliert haben, wodurch Gas austrat und das Haus einstürzte. Die Männer waren bereits bekannt und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise und veröffentlichten Bilder der Verdächtigen. Die Männer sollen in der Grenzgegend auf der Suche nach Beute gewesen sein und es insbesondere auf Fahrräder, Schrott oder Kupferkabel abgesehen haben.

Bei dem Versuch, eine Kupferleitung abzusägen, sollen sie ein Gasleck verursacht haben und geflüchtet sein. Eine Überwachungskamera filmte später den 27-Jährigen auf einem Fahrrad an der Grenze. Neben den beiden Verdächtigen starb auch ein 48-jähriger Mann, der aus Bulgarien stammte und auch die deutsche Staatsbürgerschaft besaß. Hunderte Einsatzkräfte suchten tagelang nach den drei Vermissten und arbeiteten sich durch den Trümmerberg





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