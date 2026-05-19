Explosion in Görlitzer Altstadt: Drei Touristen nach Gebäudeeinsturz vermisst, Rettungskräfte kämpfen gegen ausströmendes Gas

Nach der Explosion eines Ferienwohnungshauses in der Görlitzer Altstadt am Montagnachmittag sucht die Feuerwehr mit Spürhunden nach drei vermissten Touristen. Die Rettungskräfte müssen vorsichtig vorgehen, da ausströmendes Gas die Gefahr einer weiteren Detonation birgt. Meanwhile werden die Nachbarhäuser evakuiert und der Zustand angrenzender Gebäude überprüft.

In der Görlitzer Altstadt herrscht nach der Explosion am Montagnachmittag eine dramatische Lage. Unter den Trümmern eines eingestürzten Ferienwohnungshauses könnten noch Menschen verschüttet liegen. Drei Touristen – zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren sowie ein 48-jähriger Mann – werden weiterhin vermisst.

Nach Angaben von BILD haben Spürhunde des DRK-Rettungshundestaffels Freiberg an dem zerstörten Gebäude angeschlagen, woraufhin die Einsatzkräfte verzweifelt versuchen, zu den Betroffenen vorzudringen. Doch die Rettungsarbeiten werden durch ausströmendes Gas erschwert. Da die Gefahr eines erneuten Explosionsherdes besteht, muss die Feuerwehr besonders behutsam vorgehen.

"Ein Funke, und es könnte eine weitere Explosion geben", warnte ein am Einsatz beteiligter Retter gegenüber BILD. Da es sich um eine Hauptleitung handelt, sei es unmöglich, den gesamten Straßenzug abzuklemmen. Daher weichen die Einsatzkräfte auf manuelle Methoden aus und entfernen an bestimmten Stellen die Trümmer von Hand. Die Hunde sind darauf trainiert, Menschen zu finden, ohne zu differenzieren, ob sie leben oder tot sind.

Ein Retter äußerte die Hoffnung, die Vermissten lebend in Hohlräumen zu finden, doch die Aussichten seien gering. Zunächst galt nach der Katastrophe die Zahl der Vermissten als höher. Ein Paar konnte sich jedoch noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, da es sich für einen spontanen Stadtrundgang entschied. Die vermissten Urlauber – darunter zwei rumänische Frauen und ein Deutsch-Bulgare – hatten ihre Zimmer bereits bezogen, als die Explosion das Haus traf.

Die Nachbarhäuser wurden umgehend evakuiert. Bemerkenswerterweise wäre die Lage noch schlimmer ausgefallen, wenn das eingestürzte Gebäude mehr als ein Stockwerk gehabt hätte, denn sonst hätten sich verbundene Dachfirsten wie ein Kartenhaus in den ganzen Straßenzug eingebürzt, wie ein Feuerwehrmann der BILD mitteilte. Ein Statiker soll nun überprüfen, ob die angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosion Görgy Ferienwohnungen Vermisste Notfallaktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neues Podest vor dem „Hofart“ in der Landsberger Altstadt sorgt für DiskussionenDie Aufenthaltsflächen sollten eigentlich ohne Konsumzwang genutzt werden können. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl äußert sich zum aktuellen Projektstand.

Read more »

Sommer-Urlaub: Bei deutschen Touristen zeigt sich ein neuer TrendObwohl die Deutschen in ihren Urlaubsgewohnheiten eigentlich sehr festgefahren sind, hat sich in diesem Jahr so einiges verändert.

Read more »

Wer an der Ostsee Urlaub macht, sollte diese neuen Regeln und Verbote für Touristen kennenAufgrund des 'Aktionsplan Ostseeschutz 2023' werden neue und strengere Regeln an Stränden der Ostsee und in den Gewässern selbst umgesetzt.

Read more »

Strandplätze gestrichen: Spanische Insel kämpft gegen TouristenWer im Sommerurlaub auf die Balearen fliegt, hat dabei wohl auch ein paar entspannende Stunden am Meer im Sinn. Dort könnte es aber Streit um begehrte Plätze geben.

Read more »