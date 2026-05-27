Explosion in Papierfabrik in Longview: Tote und Verletzte

Eine massive Explosion hat am Dienstagmorgen die Kleinstadt Longview in Washington im Nordwesten der USA erschüttert. Die Feuerwehr teilte mit, dass es Tote und Verletzte gibt.

Eine massive Explosion hat am Dienstagmorgen die Kleinstadt Longview in Washington im Nordwesten der USA erschüttert. Die Feuerwehr teilte mit, dass es Tote und Verletzte gibt.

Der Chemie-Tank auf dem Gelände der Papierfabrik Nippon Dynawave am Columbia River soll explodiert sein. Der Tank war mit sogenannter Weißlauge gefüllt, einer hochätzenden Chemikalienmischung, die bei der Papierherstellung eingesetzt wird. Die Wucht der Explosion war enorm: Dichte Rauchwolken stiegen über dem Fabrikgelände auf, Sirenen heulten und Rettungskräfte eilten im Großeinsatz zum Unglücksort. Für die rund 83.000 Einwohner ist das Unglück ein Schock.

In Longview kennt fast jeder jemanden, der in der Fabrik arbeitet - viele Familien bangen jetzt um Angehörige und Freunde. Neun Fabrikarbeiter gelten weiterhin als vermisst.

Zudem wurden bei der Explosion und der aus dem Tank austretenden chemischen Lösung mehrere Menschen teils schwer verletzt. Insgesamt mussten zehn Personen ins Krankenhaus gebracht werden - darunter neun Mitarbeiter der Fabrik sowie ein Feuerwehrmann. Einige der Verletzten schweben nach Behördenangaben in Lebensgefahr. Die Ursache der Explosion ist bislang unklar.

Die Behörden arbeiten an der Aufklärung der Ursache der Explosion. Die Einsatzkräfte arbeiten weiter unter Hochdruck, während viele gleichzeitig um Menschen bangen, die sie persönlich kennen. An dem Großeinsatz sind zahlreiche Behörden beteiligt, darunter Gefahrgut-Spezialisten, Rettungsdienste und mehrere Feuerwehren aus der Region. Nach aktuellem Stand bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung





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