Explosion in Wohnhaus: Polizei leitet Großfahndung ein

Eine gewaltige Explosion hat ein Wohnhaus in der Nacht erschüttert. Die Polizei leitet eine umfangreiche Großfahndung ein, um die Täter zu finden.

Mitten in der Nacht zerreißt ein ohrenbetäubender Knall die Stille: Gegen 2 Uhr erschüttert eine gewaltige Explosion ein Wohnhaus . Fensterscheiben beben, Trümmer fliegen. Die Wucht der Detonation ist so stark, dass sie die Haustür aus ihrer Verankerung sprengt.

Ein oder mehrere unbekannte Täter hätten einen Sprengsatz an der Eingangstür gezündet. Die Tür wird ins Innere des Gebäudes geschleudert. Betonteile brechen aus der Fassade. Das Vordach wird schwer beschädigt.

Die Einsatzkräfte räumen das gesamte Gebäude und überprüfen das Haus unmittelbar auf Feuer und Einsturzgefahr. Beides wird nicht festgestellt. Trotz der massiven Schäden wurde niemand verletzt. Auf Grundlage erster Zeugenaussagen leitet die Polizei eine umfangreiche Großfahndung ein.

Mehrere Streifenwagen suchen die Umgebung nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ab. Noch in der Nacht sichern Kriminalbeamte Spuren am Tatort. Spezialisten der Kriminalpolizei dokumentieren die Schäden und befragen Zeugen sowie Bewohner des Hauses





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