Ein Sprengstofflager eines Bergbauunternehmens explodiert direkt neben einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar. Mindestens sieben Kinder sterben, fast 100 werden verletzt. Der Vorfall reiht sich in eine düstere Serie ein.

Ein Sprengstofflager eines Bergbauunternehmens explodiert direkt neben einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar. Mindestens sieben Kinder sterben, fast 100 werden verletzt. Der Vorfall reiht sich in eine düstere Serie ein.

Bei einer Explosion in der Nähe einer Schule in der afghanischen Provinz Kunar sind mindestens sieben Kinder ums Leben gekommen. 99 weitere Schüler seien bei dem Vorfall am Samstagmorgen verletzt worden, sagte ein Vertreter der Provinzregierung. Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie verletzte Kinder in das Krankenhaus der Provinzhauptstadt Asadabad gebracht wurden. Die Explosion habe sich in einem Sprengstofflager eines Bergbauunternehmens in der Nähe der Schule ereignet, teilte der Regierungsvertreter weiter mit.

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Dabei seien das Schulgebäude sowie benachbarte Häuser beschädigt worden. Es werde von Fahrlässigkeit ausgegangen, hieß es. Weitere Details zu den Hintergründen würden noch untersucht. Es ist bereits der dritte tödliche Vorfall in einer afghanischen Bildungseinrichtung innerhalb kurzer Zeit.