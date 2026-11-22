Ein russisches Schiff explodiert im Hafen von Bengasi nach Angaben von Behörden und Zeugen durch ukrainische Drohnen. Das Ereignis verschärft die politische Lage in Libyen zwischen rivalisierenden Regierungen.

Eine schwere Explosion hat am Sonntag, dem 22. November 2026, einen russischen Frachter in der Marinebasis von Bengasi im Osten Libyen s getroffen. Videoaufnahmen von Bord eines Hubschraubers, die der libysche Sender Almasar TV ausstrahlte, zeigten das Schiff, das auf den Frachter zulief und nahe des Bugs explodierte. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden handelt es sich bei dem betroffenen Schiff um den russischen Ro-Ro-Frachter Ascalon.

Verdacht auf ukrainische Drohnenboote

Die Nachrichtenagentur dpa erfuhr aus Kreisen der Militärbasis in Bengasi, dass sechs ukrainische Drohnenboote das Schiff angegriffen hätten. Zuvor war in der Nacht zum Sonntag ein russisches Schiff in der Marinebasis der ostlibyschen Stadt Bengasi von Seedrohnen getroffen worden. Augenzeugen berichteten von mehreren hörbaren Explosionen, und Marine-Experten zufolge könnte es sich bei einem anderen betroffenen Schiff um die Korvette Merkury der russischen Marine handeln, die durch die Explosion beschädigt worden sein soll.

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Politische Spannungen und Reaktionen

Die von General Chalifa Haftar unterstützte Ost-Regierung erklärte, dass Libyen keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei und keine Angriffe auf libyschem Gebiet erlaube. Die Regierung mit Sitz in Tripolis im Westen, die mit der Ost-Regierung verfeindet ist, zeigte sich besorgt darüber, dass illegale ausländische Kräfte Zugang zu staatlichen Einrichtungen erlangt haben könnten. Dies könne dazu führen, dass externe Konflikte ins Land getragen werden.

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Historischer Kontext und militärische Lieferungen

Russland soll Libyen regelmäßig größere Mengen Waffen liefern, was die Präsenz russischer Schiffe in libyschen Häfen erklärt. Die Ukraine wurde bereits für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht, darunter der Angriff auf den Flüssiggastanker Arctic Metagaz, der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei dem aktuellen Vorfall um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus.

Sicherheit im Hafen und zukünftige Schritte

Nach Angaben der Behörden war das Schiff auf dem Weg nach Russland und machte in Bengasi Halt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Der Hafen, die Marinebasis und die dortigen Lager seien aber sicher, und der Brand sei nach der Explosion unter Kontrolle. Der Betrieb im Hafen laufe wieder normal, hieß es von offizieller Seite. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen de facto geteilt, was die politische Situation zusätzlich erschwert.