Explosion und Großbrand im Wohnhaus von Kropp - ein Todesopfer, zahlreiche Verletzte

Eine heftige Explosion im Erdgeschoss einer Wohnung am Birkenweg in Kropp löste einen verheerenden Brand aus, bei dem ein Mann ums Leben kam und mehrere Anwohner verletzt wurden. Die Einsatzkräfte evakuierten über 20 Personen, während die Ermittlungen zur Ursache noch laufen.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, etwa um 06.45 Uhr, erschütterte eine plötzliche Explosion das ruhige Wohngebiet am Birkenweg in Kropp, einer Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg.

Die Detonation ereignete sich in der zentralen Erdgeschosswohnung eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses, wodurch die betroffene Wohnung vollkommen zerstört wurde. Die Druckwelle riss Fenster aus den Fassaden benachbarter Häuser, zerbrach Türen und warf Trümmer in die Straße. Unmittelbar nach dem Knall breiteten sich dicke Rauchschwaden aus, und Flammen loderte aus den Trümmern der beschädigten Wohnung. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst trafen innerhalb weniger Minuten am Einsatzort ein und bildeten ein Großaufgebot, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, während gleichzeitig mehrere Dutzend Anwohner evakuiert wurden. Da das Feuer in den oberen Stockwerken des Gebäudes einsetzte, mussten mehr als zwanzig Personen, darunter Kinder und ältere Menschen, über die Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Die Hitze und die Gefahr eines möglichen Einsturzes machten ein Betreten der zerstörten Wohnung zunächst unmöglich. Nach intensiver Brandbekämpfung und dem Abkühlen der betroffenen Bauabschnitte gelang es den Einsatzkräften, das Feuer endgültig zu löschen.

Sobald die Einsturzgefahr als gering eingestuft wurde, konnten die Rettungsteams die Wohnung betreten und dort eine Leiche finden. Die Identität des Verstorbenen ist bislang ungeklärt; die Polizei prüft, ob es sich um den 77‑jährigen Mieter handelt, der seit Jahren in der Wohnung lebte. Die Folgen der Explosion sind gravierend. Neben dem Todesopfer haben mehrere Bewohner Rauchvergiftungen erlitten und wurden in das nahegelegene Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen berichteten über Verletzungen durch umherfliegende Glasscherben und Trümmerteile. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen, wobei bislang noch keine klare Erklärung vorliegt. Experten vermuten ein technisches Versagen, möglicherweise im Zusammenhang mit Gasgeräten, doch offizielle Bestätigungen stehen noch aus. Die Anwohner wurden aufgefordert, vorerst im Sicherheitsabstand zu bleiben, bis die Schadensaufnahme abgeschlossen ist und die Straße wieder befahrbar ist.

Die Gemeinde Kropp unterstützt die Betroffenen mit Notunterkünften und sozialer Hilfe, während die Behörden die genauen Abläufe der Katastrophe rekonstruieren, um künftige Risiken zu minimieren





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