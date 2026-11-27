Explosionen nahe einem Raketen-Zulieferer und einem Heizkraftwerk: In der russischen Region Tula melden Anwohner Ausfälle bei der Wärmeversorgung. Auch St. Petersburg war betroffen.

Explosionen nahe einem Raketen-Zulieferer und einem Heizkraftwerk: In der russischen Region Tula melden Anwohner Ausfälle bei der Wärmeversorgung. Auch St. Petersburg war betroffen. Region Tula zu Explosionen gekommen.

Die Detonationen ereigneten sich nahe eines Heizkraftwerks und einer Fabrik für Synthesekautschuk in der Stadt Jefremow – rund 300 bis 380 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Darüber berichtet das russische Exilmediumzum Einsatz kommt. Dazu zählt ein Spezialpolymer, das bei der Herstellung des Treibstoffs benötigt wird. Die Fabrik war bereits im Dezember 2025 und im September 2026 Ziel von Drohnenangriffen.

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Auch das Heizkraftwerk soll von einer Explosion betroffen gewesen sein. Es versorgt Jefremow und örtliche Betriebe mit Wärme und Strom, darunter die Kautschukfabrik. Laut dem „Der Gouverneur der Region Tula, Dmitri Miljajew, erklärte, die russische Luftabwehr habe vier ukrainische Drohnen abgeschossen.