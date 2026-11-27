Nach erneuten Kollisionen zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc fordert Ferrari-Teamchef Vasseur Disziplin für die letzten Saisonrennen.

Der Zoff bei Ferrari spitzt sich weiter zu! Nach dem Zusammenstoß mit Charles Leclerc steht Lewis Hamilton in der Kritik. Ralf Schumacher findet deutliche Worte für den Ferrari-Piloten.

Mit einem Grinsen und Physiotherapeutin Angela Cullen an seiner Seite kam Lewis Hamilton ins Fahrerlager des Lusail International Circuit. Einen „Koffer voller Gift“ hatte der Rekordweltmeister nicht dabei.nach der erneuten Kollision Hamiltons mit Teamrivale Charles Leclerc in Las Vegas attestiert. Teamchef Fred Vasseur gab dem Monegassen die Schuld und sprach von einer „unbeherrschbaren“ Situation. Aber ist das wirklich so?

Advertisement

Advertisement

Alarmstufe Rot bei Ferrari. Vor dem vorletzten Saisonrennen in Katar gab es mehrere Krisengipfel bei der Scuderia. Nachdem Vasseur seinen Sündenbock Leclerc noch per Boxenfunk zum Rapport bestellt hatte, knöpfte sich der Franzose auch Hamilton vor und machte beiden Streithähnen ein letztes Mal klar, dass er keine weitere Kollision seiner roten Göttinnen dulde.