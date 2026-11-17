Berlin und Brandenburg beenden die gemeinsame Bewerbung um die Weltausstellung 2035 in Schönefeld. Berlin geht nun mit einer Alleingang-Strategie an den Start, während Brandenburg auf dezentrale Mitwirkung setzt. Die Gründe sind hohe Kosten und Infrastrukturrisiken.

Die geplante gemeinsame Bewerbung der Hauptstadtregion Berlin und Brandenburg um die Weltausstellung 2035 ist gescheitert. Die Wirtschaftsministerin des Landes Brandenburg, Martina Klement (CSU), und die scheidende Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) haben am Dienstag offiziell bekanntgegeben, dass das Vorhaben mit einem Hauptgelände im Schönefelder Flughafenareal nicht fortgesetzt wird. Beide Regierungsvertreter verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf die als zu komplex und zu teuer eingestuften Rahmenbedingungen an diesem spezifischen Standort.

Infrastrukturelle Hürden und Kostenrisiken in Schönefeld

Die Entscheidung, die länderübergreifende Arbeitsgruppe aufzulösen, die seit Mai unter der Ägide von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bestand, basiert auf detaillierten Prüfungsergebnissen. Der Abschlussbericht hatte zwar positive ökonomische Prognosen geliefert, doch die praktischen Umsetzbarkeitsanalysen zeigten erhebliche Defizite. Die geprüft Fläche im Norden Schönefelds liegt direkt unter der Einflugschneise des Willy-Brandt-Airports, was zu strikten Höhenbeschränkungen für Pavillons und Gebäude führt.

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Eine der kritischsten Hürsten stellt die notwendige Verkehrsanbindung dar. Für eine erfolgreiche Expo-Messe müsste die U-Bahnlinie U7, deren current Endstation sich in Rudow befindet, mindestens bis nach Schönefeld verlängert werden. Der Aufwand für diese Infrastrukturmaßnahme wurde allein mit 1,2 Milliarden Euro beziffert. Neben diesen hohen Investitionskosten warnten die Verantwortlichen vor drohenden Unwuchten in der Landesentwicklung und der Förderpolitik, die eine Finanzierung aus Brandenburg-Perspektive unzumutbar erscheinen ließen.

Berlin plant Alleingang und sucht innerstädtischen Standort

Während Brandenburg aus dem Vorhaben aussteigt, wird Berlin nun einen eigenständigen Weg gehen. Franziska Giffey betonte erneut die internationale Strahlkraft der Hauptstadt und verwies darauf, dass diese Weltoffenheit die ideale Voraussetzung biete, um die Region auf der globalen Bühne zu präsentieren. Senatorin Giffey bedauerte zwar den Verlust der gemeinsamen Chance, sah jedoch weiterhin große Potenziale für eine alleinige Berliner Bewerbung.

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Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) unterstrich diese Position mit dem klaren Bekenntnis, dass Berlin die Expo nutzen solle, um neue Investitionen und Innovationen anzuziehen. Für den Berliner Senat ist es nun die zentrale Aufgabe, einen geeigneten Standort innerhalb der Stadtgrenzen zu identifizieren. Die Koalitionspartner Linke, Grüne und SPD haben die Bewerbung einer World Expo bereits im Sondierungspapier für die kommenden Koalitionsverhandlungen verankert. Eine erfolgreiche Ausrichtung wäre aus wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Sicht eine entscheidende Entwicklungschance für die Zukunft der Stadt.

Wirtschaftspolitische Chancen vs. Realitätscheck

Die wirtschaftlichen Vorteile einer World Expo wurden im Prüfbericht explizit beziffert. Das Bruttoinlandsprodukt der Region hätte durch die Veranstaltung mit rund 7,5 Milliarden Euro profitieren sollen. Zudem waren etwa 28.600 neue Arbeitsplätze als direkter und indirekter Effekt prognostiziert. Trotz dieser attraktiven Zahlen wurde die Umsetzung am Standort Schönefeld als zu riskant eingestuft. Die notwendigen Infrastrukturen hätten nicht rechtzeitig und bezahlbar realisiert werden können, was die Verantwortung bei den Landesregierungen für die Abwägung der Risiken klar festlegte.

Interessengruppen aus der Region waren über den Ausstieg enttäuscht. Sämtliche Industrie- und Handelskammern der BER-Region, darunter die Gemeinden um den Flughafen, sowie Großunternehmen wie Tesla, ArcelorMittal und Cemex hatten sich stark für die Bewerbung eingesetzt. Mitte Oktober hatten Befürworter in einem offenen Brief an Ministerpräsident Woidke noch vor einer vorschnellen Absage gewarnt, doch dieser Appell fand in der aktuellen politischen Entscheidung keine Berücksichtigung mehr.

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Perspektiven für die Bewerbung bis 2027 und Rolle des Bundes

Derzeit wird damit gerechnet, dass Miami unter Unterstützung von US-Präsident Donald Trump als Hauptkonkurrent auftreten wird. Eine formelle Bewerbung für die Weltausstellung 2035 muss bis Frühjahr 2027 beim internationalen Organismus eingereicht werden. Für den Fall, dass Berlin mit einem eigenen Geländekonzept innerhalb der Stadtgrenzen an den Start geht, erklärte Ministerin Klement die Bereitschaft Brandenburgs zur Mitarbeit. Das Land möchte sich an einem dezentralen Konzept mit kleineren Außenstätten beteiligen, ähnlich wie bei der gescheiterten Olympia-Bewerbung zuvor.

Unabhängig von der räumlichen Ausrichtung bleibt die Beteiligung des Bundes zwingend erforderlich. Beide Regierungen hatten sich frühzeitig für eine Bewerbung der Hauptstadtregion ausgesprochen, doch Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) machten ihre Unterstützung von Vorleistungen der Bundesländer abhängig. Bislang gibt es keine konkreten finanziaren Zusagen von der Bundesregierung. Berlin muss nun also nicht nur einen Standort finden, sondern auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung gegenüber der nationalen Ebene schaffen.