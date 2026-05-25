Extrem-Abenteurer Jonas Deichmann: Warum Europa unterschätzt wird

Extrem-Abenteurer Jonas Deichmann teilt seine Erfahrungen mit dem Fahrrad rund um Europa und erklärt, warum der Kontinent für ihn unterschätzt wird.

Extrem-Abenteurer Jonas Deichmann ist gemeinsam mit seiner Partnerin Josefine Rutkowski für ihr Projekt „Around Europe“ einmal mit dem Gravelbike rund um Europa unterwegs. Sie haben bereits mehr als 100 Länder mit dem Fahrrad bereist und auf mehreren Kontinenten Weltrekorde aufgestellt.

Jonas Deichmann erklärt, warum der Kontinent für ihn unterschätzt wird – und weshalb man Länder mit dem Fahrrad ganz anders erlebt. Er betont, dass man mit dem Fahrrad die Länder viel intensiver erlebt, da man langsam genug unterwegs ist, um durch kleine Dörfer und Gegenden zu kommen, die man sonst nicht sehen würde. Besonders überrascht hat ihn Süditalien, wo er das authentischere Italien eher abseits der bekannten Hotspots erlebt hat – in kleinen Bergdörfern und auf Nebenstraßen.

Er ist fest davon überzeugt, dass man ein Land mit dem Fahrrad viel besser und echter kennenlernt als auf normalen Reisen. Nicht immer lief dabei alles nach Plan, da Wege in Süditalien oft zugewachsen oder plötzlich gesperrt waren. Trotzdem glaubt der Extremsportler, dass grundsätzlich jeder so eine Reise machen kann – auch ohne Profi-Erfahrung. Sein Rat ist, kleiner anzufangen und einfach loszufahren.

Einen besonderen Geheimtipp hat Deichmann auch: Montenegro. Das kleine Balkanland biete „kaum jemand auf dem Radar“, sagt er, dabei bietet es „eine der schönsten Küsten Europas und beeindruckende Berge im Hinterland“





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