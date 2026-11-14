Extreme Gehaltsunterschiede: Wie Hollywoodstars Millionen mehr verdienen als Co-Stars

Eine Analyse der enormen Lohngefälle in der Filmindustrie. Von Jim Carrey bis Leonardo DiCaprio zeigt dieser Artikel, wie dramatisch die Gehaltsunterschiede zwischen Schauspielern sein können, selbst wenn ihre Rollen auf der Leinwand gleich groß sind. Die Gründe reichen von Marktwert über Bekanntheit bis hin zu strategischen Karrierentscheidungen.

Die Hollywood-Industrie ist weltweit für ihre exorbitanten Produktionsbudgets und die daraus resultierendenastronomischen Gehälter der führenden Schauspielgrößen bekannt. Es ist weitgehend unbestritten, dass der Großteil der finanziellen Mittel, die in einen Blockbuster fließen, für die Bezahlung der Stars aufgewendet wird, die das Publikum tatsächlich in die Kinosäle locken.

Zwar sind gewisse Lohnunterschiede zwischen etablierten Top-Namen und weniger bekannten Kolleg:innen nachvollziehbar und oft auch marktgerechtfertigt, doch die nachfolgenden Analysen und Vergleiche illustrieren mit erschreckender Deutlichkeit, wie extrem und manchmal sogar absurd groß diese Gehaltsgefälle tatsächlich ausfallen können. Diese Diskrepanzen betreffen nicht nur die reinen Dollarbeträge, sondern oft auch die relative Bedeutung der Rollen oder die zeitliche Dauer der Präsenz auf der Leinwand.

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Im Folgenden werden sieben exemplarische Fälle aus der Geschichte des amerikanischen Kinos beleuchtet, die verdeutlichen, wie unterschiedlich Stars für scheinbar gleichwertige Beiträge entschädigt wurden. Diese Vergleiche zeigen, dass Marktmechanismen, Karrierestatus und vorheriger Erfolg oft weit stärker ins Gewicht fallen als die tatsächliche Leistung im konkreten Einzelprojekt. Ein besonders drastisches Beispiel liefert die Komödie "Dumm und dümmer". Ursprünglich sollte der heute als Comedy-Legende gefeierte Jim Carrey für seine Hauptrolle ein bescheidenes Gehalt von 400.000 US-Dollar erhalten.

Jim Carreys Gehaltsentwicklung bei Dumm und dümmer

Durch den ungeheuren globalen Erfolg seines vorherigen Films "Ace Ventura - Der Detektiv des Tages" war er jedoch innerhalb kürzester Zeit vom bekannten Gesicht zum absoluten Weltstar aufgestiegen. Diese gestiegene Marktposition nutzte er geschickt, um seine Konditionen neu auszuhandeln. Das Ergebnis war eine Gage von satte 7 Millionen Dollar für "Dumm und dümmer".

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Im krassen Gegensatz dazu erhielt sein Co-Star Jeff Daniels, der im Film genau so oft im Bild zu sehen war und eine zentrale Funktion für die Komödie erfüllte, mit 50.000 Dollar nur einen winzigen Bruchteil. Ein weiteres extremes Beispiel findet sich im Finanzthriller "The Wolf of Wall Street". Leonardo DiCaprio, der ohnehin zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt zählt, erhielt für diesen Martin-Scorsese-Klassiker 10 Millionen Dollar.

Sein Filmpartner Jonah Hill, der zu diesem Zeitpunkt bereits durch "Moneyball" anerkannt war und für den Oscar nominiert war, bekam lediglich 60.000 Dollar ausgezahlt. Dieser Betrag entspricht exakt dem gesetzlichen Mindestlohn der Screen Actors Guild. Hill akzeptierte diese als Dumpinglohn kritisierte Summe jedoch bewußt, da er die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen wollte, unter der Regie von Martin Scorsese zu arbeiten, was sich im Anschluss auch durch eine zweite Oscarnominierung für ihn rentierte.

Vergleich der Gagen in Captain Phillips

Weitere Fälle verdeutlichen die oft irrationale Logik der Gehaltsverteilung. In "Captain Phillips" erhielt Tom Hanks für seine Hauptrolle 20 Millionen Dollar, während sein Gegenüber Barkhad Abdi, der hier sein Schauspieldebüt gab und für seine Leistung sogar eine Oscar-Nominierung erhielt, mit 65.000 Dollar abspeisig gemacht wurde. Abdi litt nach dem Filmerfolg zeitweise unter finanziellen Schwierigkeiten, obwohl er zuvor als Taxifahrer und Handyverkäufer gearbeitet hatte.

Auch bei "Die Jury" zeigte sich die Schieflage: Matthew McConaughey erhielt für seine erste große Hauptrolle nur 250.000 Dollar, da er noch unbekannt war. Sandra Bullock hingegen, die nur eine Nebenrolle spielte, bekam dank ihres Bekanntheitsgrades 8 Millionen Dollar. Ähnlich verhielt es sich bei "In einem fernen Land".

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Ungleiche Bezahlung bei In einem fernen Land

Nicole Kidman und Tom Cruise spielten gleich große Rollen, doch während Cruise 13 Millionen Dollar erhielt, landete Kidman mit unter 250.000 Dollar bei weniger als zwei Prozent seiner Gage, obwohl sie zur Zeit der Dreharbeiten bereits weltberühmt war und mit Cruise verheiratet war. Schließlich erhielten Sharon Stone für "Basic Instinct" nur 500.000 Dollar, während Michael Douglas 15 Millionen Dollar kassierte, und Michelle Williams in "Alles Geld der Welt" 625.000 Dollar bekam, obwohl ihre Rolle in Umfang und Bedeutung der von Mark Wahlberg vergleichbar war, der 5 Millionen Dollar erhielt.

Diese Beispiele demonstrieren, dass die Bezahlung im Kino selten allein von der Qualität der Darstellung abhängt.