Extreme High Prices at the FIFA Fan Festival in Houston

The FIFA Fan Festival in Houston is known for its high prices. Fans have to pay at least 500 dollars for tickets to watch the German national team play against Curaçao. Even the FIFA Fan Festival costs a lot of money. A beer costs 15 dollars, and a Coke or water costs 7,99 dollars. Visitors can refill their empty bottles at a water station for free.

Mindestens 500 Dollar haben die meisten deutschen Fußballfans ausgegeben, um am Sonntag beim ersten deutschen WM-Spiel gegen Curaçao im Stadion von Houston dabei zu sein.

Nicht nur die Ticketpreise sind extrem hoch, auch beim sogenannten FIFA-Fanfestival explodieren die Kosten für Fans. Ein Bier kostet hier knapp 15 Dollar (umgerechnet 12,95 Euro)! In Houston können Fans auf einem großen Areal gemeinsam die WM-Spiele schauen, sich mit Merchandise eindecken oder sogar selbst kicken. An vielen kleinen Ständen gibt es Getränke und Essen.

Ein Importbier aus der Dose (1 Pint, das entspricht etwa 0,473 Liter) kostet 14,99 Dollar. Amerikanisches Bier ist etwas günstiger (12,99 Dollar). Rachel McHenry (42) und die Brüder Mark (43) und Robin (44) Schuhmann aus Virginia Beach sagen, die Preise seien wahnsinn. Sie haben 13 Dollar für das Bier bezahlt, das selbst für Amerika viel sei, normalerweise würden sie fünf oder sechs Dollar zahlen.

Und Robin Schuhmann (44) meint, das sei Wasser mit Bier oder Radler. Die beiden Deutschlandfans kommen ursprünglich aus dem ostfriesischen Leer, gingen aber schon als Kinder mit ihren Eltern in die USA. Jetzt leben sie in Virginia Beach. Aylin Yaren (36) aus Berlin betont, dass es in Houston unerträglich heiß sei: 32 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und subtropisches Klima.

Sie betont, dass alles schon sehr teuer sei, aber man erlebe das nur einmal und die Euphorie überwiege die Schmerzen. Wer auch noch essen will, zahlt für eine Portion Nachos 14,99 Dollar (12,95 Euro) und für eine Pizza mit Wurstscheibchen ebenfalls. Klingt fair, doch die Pizza hat Miniaturformat. Auf die Zahlungen kommen jeweils 8,25 Prozent Steuern obendrauf.

Michael K. (51) und Katja G. (49) aus Düsseldorf versuchen, außerhalb des Fangeländes zu essen. Sie kaufen das 5,99-Dollar-Wasser und versuchen, sich mit diesem zu versorgen. Wer beim Fanfestival parken will, zahlt übrigens noch mal 20 Dollar





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