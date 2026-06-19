Extreme Hitze und Gewitter in Deutschland: Warnung vor Unwettern am Wochenende

Deutschland steht vor einer heißen Woche mit Temperaturen bis zu 38 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor der schwülheißen Luft, die ideale Bedingungen für Gewitter schafft. Besonders am Wochenende drohen kräftige Gewitter und teils schwere Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Deutschland erlebt eine extreme Hitze welle mit Temperatur en, die vielerorts an die 40-Grad-Marke heranreichen. Der Deutsche Wetter dienst warnt vor der schwülheißen Luft, die ideale Bedingungen für Gewitter bietet.

Bereits am Freitag ziehen einzelne Schauer und kurze Gewitter aus Richtung Niederlande über Norddeutschland, während im Westen und Südwesten mit bis zu 38 Grad weiterhin sommerliche Hitze herrscht. Am Samstag behalten die meisten Regionen die Hitze bei, doch es bilden sich mächtige Quellwolken, die lokal kräftige Schauer und Gewitter bringen können.

Der Sonntag verspricht zwar wieder viel Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 30 und 38 Grad, jedoch ist örtlich mit heftigen Gewittern zu rechnen, die durch die Mischung aus heißer und feuchter Luft entstehen. Laut Wetterexperten besteht insbesondere am Wochenende die Gefahr von kräftigen Gewittern und teils schweren Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. Nach diesen Unwettern folgt zwar eine kurze Abkühlung, doch der überhitzte Sommer soll laut Prognosen weiterhin dominant bleiben.

Gleichzeitig naht die Sommersonnenwende, nach der die Tage wieder kürzer werden. Ob die anhaltende Schönwetterperiode tatsächlich sieben Wochen anhält, wie eine alte Bauernregel suggeriert, wagt aktuell noch niemand zu prophezeien. Viele hoffen stattdessen auf ein Sommermärchen, das auch die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend weiterleben lassen könnte





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitze Gewitter Unwetter Sommer Deutscher Wetterdienst Temperatur Starkregen Hagel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erste große Hitzewelle des Jahres trifft Deutschland: Tropennächte und extreme BelastungDer Deutsche Wetterdienst warnt vor einer intensiven Hitzewelle in fünf Bundesländern. Temperaturen bis zu 40 Grad und Tropennächte bringen besondere Risiken für die Gesundheit, vor allem für ältere Menschen. In Städten bleibt es auch nachts extrem warm.

Read more »

Heißes Wochenende: Hitze, Gewitter und Unwetter im NordenHamburg/Schwerin (lno) - In den kommenden Tagen wird es mit bis zu 33 Grad heiß im Norden. „Es ist ein starker Auftakt für den Sommer“, sagte ein

Read more »

Hitze und Gewitter - wann und wo wird das Wetter wild?Bis zu 34 Grad, Starkregen und Blitze werden in den kommenden Tagen erwartet. Sonnig und meist trocken wird es der Vorhersage zufolge nur an einem Tag.

Read more »

Bis zu 38 Grad erwartet: Heiße Tage und schwere GewitterOffenbach - Brütende Hitze und teils schwere Gewitter: Deutschland steht am Anfang einer mehrtägigen Hitzewelle. Der Deutsche Wetterdienst spricht für

Read more »