Extreme Hitzewelle und Gewitter in Deutschland: Tropische Temperaturen und lokale Unwetter

Eine ausführliche Zusammenfassung der aktuellen Wetterlage in Deutschland mit extremen Temperaturen bis zu 38 Grad, Gewitterwarnungen des DWD, Auswirkungen auf Haustiere, Freizeitmöglichkeiten, Blaualgenproblematik in Badeseen, Waldbrandgefahrenstufen und einem Rückblick auf historische Temperaturrekorde.

Deutschland erlebt eine extreme Hitzewelle . Am Samstag bleibt das Land im Griff der Tropenhitze , mitTemperaturen zwischen 32 und 37 Grad Celsius, im Südwesten sogar annähernd 38 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einzelnen, teils kräftigen Gewittern, die am Nachmittag nach Osten ziehen, bei meist schwachem Wind. Für Abkühlung bieten sich Freibäder oder Eis an. Haustiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel müssen vor der Sonne geschützt werden, da ihr Käfig nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein sollte. Alternativ bieten klimatisierte Kinos und Museen eine willkommene Abkühlung.

Das warme Wetter führt zudem zu einem verstärkten Auftreten von Blaualgen in bayerischen Badeseen, was bereits zu Badeverboten durch Gesundheitsämter geführt hat. In Thüringen hat die Waldbrandgefahr nach Gewittern und Regen etwas nachgelassen, wird aber in einem kleinen südlichen Gebiet weiterhin mit der zweithöchsten Warnstufe eingestuft. Eine Karte von Wetter.net zeigt für den Tag über Westen, Mitte und Süden eine hohe Gewitterneigung mit 2.000 bis über 3.000 Punkten, ausgedrückt durch schwülwarme, energiereiche Luft.

Bereits am Vorabend zogen Gewitter über den Südwesten Nordrhein-Westfalens, bei Neuss kam es zu Überschwemmungen auf der Autobahn. In Neuss musste die Landesgartenschau vorzeitig geschlossen werden, nachdem ein Baum umknickte und knapp die Bühne verfehlte; ein Konzert wurde abgesagt. Trotz angekündigter Regenfälle bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg und anderen Regionen hoch, dort gilt weiterhin die zweithöchste Warnstufe. Bisher wurden in dieser Hitzewelle noch keine Temperaturrekorde gebrochen.

Der absolute Höchstwert in Deutschland wurde am 25. Juli 2019 mit 41,2 Grad in Tönisvorst und Duisburg-Baerl gemessen, der höchste Juni-Wert liegt bei 39,6 Grad vom 30. Juni 2019 in Bernburg, Sachsen-Anhalt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hitzewelle Gewitter Deutscher Wetterdienst Tropenhitze Blaualgen Waldbrandgefahr Temperaturrekorde Sommer Abkühlung Unwetter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amtliche Warnungen für sechs Bundesländer: Hitzewelle aus Südwesten sorgt für Temperaturen bis zu 38 Grad, Am Donnerstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Hitzewelle mit teils „extremer Wärmebelastung“. Doch die schwülheiße Luft soll Gewitter, Starkregen und Sturmböen mit sich bringen.

Read more »

Hitzewelle in Deutschland: Die besten Orte für Abkühlung an Nordsee, Ostsee und BadeseenBei Temperaturen bis zu 35 Grad sucht Deutschland nach Abkühlung. Ein Überblick über empfehlenswerte Reiseziele an Nord- und Ostseeküste sowie in Badeseen im Inland, die bei der aktuellen Hitzewelle willkommene Erfrischung bieten.

Read more »

Amtliche Warnungen für sechs Bundesländer: Hitzewelle beschert Deutschland bis zu 38 GradAm Donnerstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eine Hitzewelle mit teils „extremer Wärmebelastung“. Doch die schwülheiße Luft soll Gewitter, Starkregen und Sturmböen mit sich bringen.

Read more »

Hitzewelle in Deutschland: Saarland verzeichnet ersten 35-Grad-Rekord des JahresErstmals im aktuellen Jahr wurden in Deutschland Temperaturen über 35 Grad gemessen, wobei das Saarland mit 35,6 Grad den vorläufigen Höchstwert erreichte. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Freitag weitere Steigerungen auf bis zu 38 Grad, besonders im Westen und Südwesten. Dort sind zudem kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Bisheriger Jahresrekord lag bei 33,4 Grad.

Read more »