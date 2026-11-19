Sturm und Regen folgen auf heftigen Temperatursturz. Ab Freitag dringt Polarluft nach Deutschland vor, Schnee sinkt ab 400 Metern. Fakten zum Wochenausblick.

Deutschland steht kurz vor einem dramatischen meteorologischen Wechsel: Zuerst sorgt ein kräftiges Tief für nasse und stürmische Bedingungen, bevor im weiteren Verlauf der Woche eisige Temperaturen das Land erreichen. Dieses ungemütliche Novemberwetter beginnt bereits am Donnerstag mit einem ausgedehnten Regenfrontsystem, das vor allem den Westen und die Mitte des Landes trifft, während am folgenden Tag die ersten Anzeichen einer massiven Kältefront aus dem Norden sichtbar werden.

Donnerstag Sturm und Nässe im Westen

Am Donnerstag zieht ein Tiefdruckgebiet von Irland in Richtung Nordfrankreich und bringt dabei vor allem vom Westen bis in die mittlere Region Deutschlands erhebliche Niederschläge mit sich. Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt die Situation als besonders feucht, wobei im Westen und in den südwestlichen Mittelgebirgen die höchsten Regenmengen zu erwarten sind. Im Schwarzwald können örtlich mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, was zu einer schnellen Sättigung des Bodens führt und das Risiko für lokale Überflutungen erhöht.

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Parallel dazu treten auf den Bergen schwere Sturmböen auf, die die Sichtweite einschränken und im Straßenverkehr zu gefährlichen Conditions führen können. Im Vergleich zu den regenintensiven Gebieten spielt der Wind in den nördlichen Bundesländern am Donnerstag jedoch kaum noch eine Rolle, sodass dort die Hauptsorge auf den kontinuierlichen Regen statt auf Windkraft fokussiert ist. Die Temperaturen liegen am Donnerstag noch zwischen 5 Grad Celsius im Norden und milden 14 Grad Celsius am südlichen Oberrhein, was einen deutlichen Kontrast zur folgenden Kälteperiode bildet.

Freitag eisige Polarluft sinkt nach Süden

Am Freitag setzt sich der große Wetterumschwung fort, wenn die Polarluft massiv aus dem Norden nach Deutschland strömt. Der Wind dreht auf Nord bis Nordwest, was den Transport der eiskalten Luftmassen in Richtung Süden beschleunigt. Laut Angaben des Diplom-Meteorologen Dominik Jung geht die Temperatur mit dem Eintreffen dieser Kaltluft spürbar nach unten, und gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze kontinuierlich von Norden her ab.

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Im Norden des Landes lockern die Wolken zunehmend auf, und teilweise wird der Himmel dort sogar klar. Das Deutsche Wetterdienst prognostiziert für diese Region einen drastischen Temperatursturz auf Werte bis zu minus 3 Grad Celsius. Im Gegensatz dazu bleibt der Rest Deutschlands wolkenverhangen und nass, da sich die Kaltfront noch nicht vollständig durchgesetzt hat. Immer wieder ziehen Regen und Schauer durch das Land, wobei die Temperaturen in diesen Regionen zwischen 3 und 9 Grad Celsius liegen.

Schneefallgrenze sinkt bis Franken ab

Eine entscheidende Frage ist nun, ob der Regen in den südlichen Regionen abzieht, bevor die eisige Polarluft dort eintrifft. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt, dass falls der Regen anhält, dieser in Schnee übergehen kann. In Franken ist es möglicherweise schon in einer Höhe von 200 bis 400 Metern der Fall, dass Niederschlag als Schnee fällt, was für die lokale Infrastruktur und den Verkehr erhebliche Auswirkungen haben könnte.

Auch im Rest des Landes bleibt die Lage angespannt, da sich die Kälte frontal von Nord nach Süd schiebt. Die Alpen werden bis zum Abend erreicht, was bedeutet, dass dort bereits in niedrigeren Lagen mit Schnee zu rechnen ist. Die prognostizierten Werte zeigen einen klaren Trend hin zu winterlichen Bedingungen, die sich über die gesamte Breite des Landes ausbreiten werden, wobei die genaue Ausprägung von der genauen Zugbahn der Front abhängt.

Wochenende mit Schnee und Frost

Für das kommende Wochenende gibt es eine gute Nachricht regarding den Wind: Der Sturm lässt nach, die Kälte bleibt jedoch bestehen. In den Mittelgebirgen und an den Alpen fällt Schnee, und oberhalb von rund 1000 Metern sind örtlich mehr als zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Dies schafft die Basis für einen winterlichen Anblick in den höheren Lagen, auch wenn im Flachland keine geschlossene Schneedecke erwartet wird.

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Die Nächte werden im gesamten Land frostig, wobei örtlich bis zu minus 5 Grad möglich sind. Auf nassen Straßen droht dabei Glatteisbildung, was die Verkehrssicherheit weiter gefährdet. Die Kombination aus niedrigen Temperaturen und noch feuchten Oberflächen schafft ein besonders tückisches Fahrrisiko, das von den Fahrern berücksichtigt werden muss, um Unfälle zu vermeiden.

Prognose für den 28. November unsicher

Der nächste Schnee könnte bereits in Sicht sein, da das US-Wettermodell GFS für den 28. November, kurz vor dem ersten Advent, weitere Schneefälle über Deutschland berechnet. Allerdings ist diese Prognose noch mit großer Unsicherheit behaftet, da es bis dahin rund zehn Tage sind. In diesem Zeitraum können sich die Berechnungen noch deutlich verändern, und aktuelle Vorhersagen sollten mit Vorsicht genossen werden, da sich die atmosphärische Dynamik schnell wandeln kann.

Bislang bleibt die aktuelle Lage durch den plötzlichen Temperatursturz und die Schneefälle in den höheren Lagen geprägt. Die Kombination aus Sturm, Regen und následender Kälte stellt eine signifikante Herausforderung für die Infrastruktur und die Bevölkerung dar, insbesondere in den betroffenen Regionen wie dem Schwarzwald und den Mittelgebirgen, wo die Natur mit extremen Bedingungen reagiert.