Sechs Jahre lang gingen die Zahlen zurück, jetzt gibt es eine Trendwende. Besonders besorgniserregend sind die Fälle bei den jüngsten Betroffenen.

Sechs Jahre lang gingen die Zahlen zurück, jetzt gibt es eine Trendwende. Besonders besorgniserregend sind die Fälle bei den jüngsten Betroffenen. Besorgniserregende Entwicklung in Schleswig-Holstein: Erstmals seit sechs Jahren ist die Zahl der Krankenhausbehandlungen von Kindern und Jugendlichen nach extremem Rauschtrinken wieder gestiegen.

Besonders deutlich fällt der Anstieg bei Jungen und jungen Männern aus. Im Jahr 2025 gab es unter den Zehn- bis 19-Jährigen insgesamt 294 Krankenhausbehandlungen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor, die die Krankenkasse DAK-Gesundheit mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um knapp sieben Prozent.

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Bei Jungen und jungen Männern stieg die Zahl der Fälle um 15 Prozent von 132 auf 152. Bei Mädchen und jungen Frauen blieb sie mit 142 nahezu unverändert. Besonders alarmierend aus Sicht der DAK: Allein in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen kamen 20 Jungen und 22 Mädchen mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus.