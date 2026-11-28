Nach sechs Jahren des Rückgangs wurden in Schleswig-Holstein 2025 wieder mehr Jugendliche nach extremem Rauschtrinken im Krankenhaus behandelt. Besonders bei einer Gruppe stieg die Zahl deutlich.

Nach sechs Jahren des Rückgangs wurden in Schleswig-Holstein 2025 wieder mehr Jugendliche nach extremem Rauschtrinken im Krankenhaus behandelt. Besonders bei einer Gruppe stieg die Zahl deutlich.

Kiel - In Schleswig-Holstein sind wieder mehr Kinder und Jugendliche nach extremem Rauschtrinken im Krankenhaus behandelt worden. 2025 waren es nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes 294 Klinikbehandlungen bei Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren, wie die DAK-Gesundheit mitteilte. Das sei ein Anstieg um knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit habe sich der bisherige positive Trend umgekehrt.

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"Bedauerlicherweise ist nach sechs Jahren des Rückgangs wieder ein Anstieg bei den jugendlichen Rauschtrinkern zu verzeichnen", so der Landeschef der DAK-Gesundheit in Schleswig-Holstein, Cord-Eric Lubinski. "Es ist unerfreulich, dass wieder mehr Jugendliche im vergangenen Jahr ihr Limit in Sachen Alkohol deutlich überschritten haben. " Gerade für Heranwachsende sei exzessiver Alkoholkonsum hochgefährlich und mit besonderen Risiken für eine gesunde Entwicklung verbunden.