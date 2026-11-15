Extremfrühgeburt in Frankfurt: Kampf um das Leben von Baby Valerian

Die bewegende Geschichte von Valerian, der im Oktober 2025 als winziges Frühchen zur Welt kam und heute nach monatelangem Klinikaufenthalt gesund ist.

Am 6. Oktober 2025 brachte Martina Kolobaric aus Frankfurt ihr viertes Kind zur Welt. Das Baby namens Valerian wog bei seiner Geburt nur 620 Gramm. Es wurde in der 25. Schwangerschaftswoche geboren und befand sich in unmittelbarer Lebensgefahr. Die Mutter schildert den Moment, als sie ihr neugeborenes Kind im Brutkasten sah, als tiefen Schock. Die Haut des Babys wirkte durchscheinend und fragile, was die Existenzangst der Familie in diesem Augenblick schlagartig verstärkte.

Medizinische Notwendigkeit der vorzeitigen Geburt

Die Schwangerschaft von Martina Kolobaric war von Anfang an mit erheblichen Risiken verbunden. Bereits Monate vor der Geburt bereitete die Schwangerschaft den behandelnden Ärzten große Sorgen. Die Bahnangestellte litt an einer Muttermundschwäche, die es ihr unmöglich machte, weiterhin im ICE-Bordbistro zu arbeiten. Ab der 17. Schwangerschaftswoche verkürzte sich der Gebärmutterhals drastisch, sodass eine drohende Fehlgeburt die Folge war. Die Schwangere musste sich wöchentlich ärztlichen Kontrollen unterziehen, um den Zustand des Babys zu überwachen.

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Ende September 2025 verschlechterte sich die Lage rapide. Die Frauenärztin teilte mit, dass der Muttermund sich geöffnet hatte und die Fruchtblase bereits sichtbar war. Martina Kolobaric wurde daraufhin sofort in das Krankenhaus in Frankfurt eingeliefert. Sie befand sich damals in der 24. Schwangerschaftswoche. Eine Woche später, am 6. Oktober 2025, kam es zur Geburt. Laut der Mutter hat genau diese eine Woche im Krankenhaus das Leben ihres Sohnes Valerian gerettet, da er dort die notwendige medizinische Versorgung erhielt.

Komplizierter Krankenhausaufenthalt und Operationen

Der Grund für die dringende Entbindung war die akute Gesundheitsgefahr für Mutter und Kind. Martina Kolobaric litt unter einer Blutung, und der Entzündungswert CRP stieg stark an. Die Mediziner befürchteten eine schwere Infektion sowie eine Schwangerschaftsvergiftung. Da keine andere Option mehr bestand, wurde entschieden, das Baby sofort zu holen. Nach einer Stunde Operation unter Vollnarkose lag Valerian im Brutkasten auf der Neonatologie. Dort wurde er wochenlang künstlich beatmet und mit einer Nasensonde ernährt, da er zum Saugen noch zu schwach war.

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Nach den ersten zwei Wochen folgte eine erste Operation. Wegen schwerwiegender medizinischer Probleme erhielt das Baby einen künstlichen Darmausgang. Dieser Eingriff war jedoch nicht der letzte. Im Februar 2026 versuchten die Ärzte, den künstlichen Darmausgang zurückzuverlegen, doch dieser Versuch scheiterte. Folglich musste Valerian im März erneut operiert werden. Erst im Juli 2026 konnte der künstliche Darmausgang schließlich endgültig geschlossen werden.

Tägliche Pendelei und emotionale Belastung für die Familie

Während der gesamten Behandlungszeit von rund sechs Monaten pendelte seine Mutter Martina Kolobaric täglich zwischen Klinik und Zuhause. Sie brachte ihre drei älteren Geschwister, die im Alter von fünf, sieben und neun Jahren waren, morgens zur Schule oder in die Betreuung und war nachmittags zu Hause. Morgends fuhr sie dann wieder ins Krankenhaus, um bei ihrem Sohn zu sein. Diese Routine bezeichnete sie als das volle Programm. Die emotionale Belastung war enorm, doch die Hoffnung auf eine Genesung hielt die Familie zusammen.

Der Brutkasten stand auf der Neonatologie des Frankfurter Krankenhauses, in dem Valerian zur Welt kam. Nur wenn es erlaubt war, durfte er aus dem Inkubator genommen werden, um bei seiner Mutter zu kuscheln. Die spezialisierten Intensivpflegekräfte sorgten rund um die Uhr für seine Vitalfunktionen. Die Wärmeregulation des Babys war gestört, weshalb die Temperatur im Brutkasten konstant gehalten werden musste, da er seine Körpertemperatur selbst nicht halten konnte.

Gesunder Start ins Leben nach über einem Jahr

Am 8. April 2026 durfte Valerian nach Hause entlassen werden. Aus dem winzigen Frühchen von 620 Gramm war ein Baby mit 3,8 Kilogramm Gewicht geworden. Dennoch folgten nach der Entlassung zahlreiche Kontrolltermine, bei denen die Entwicklung und das Gewicht des Kindes genau überwacht wurden. Heute, mehr als ein Jahr nach seiner Geburt im Jahr 2025, hat Valerian seine Ärzte positiv überrascht. Seine Mutter stoltziert, dass er in Bezug auf Größe, Gewicht und Kopfumfang genau richtig liegt.

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Valerian entwickelt sich altersgerecht und ist ein fröhliches Baby, das gerne spielt und seine Geschwister liebt. Die vielen anstrengenden Kliniktermine sind für die Familie inzwischen zu einer Seltenheit geworden. Sie können heute nahezu ein normales Leben führen. Mit dem Welt-Frühgeborenen-Tag am 15. November erinnert die Familie an die bewegende Geschichte und die enorme Kraft des kleinen Mädchens, das gegen alle odds gewonnen hat.