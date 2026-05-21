Jonas Deichmann, ein Extremsportler, führt eine Tour quer durch Europa, die 24.000 Kilometer umfasst, 27 Länder erreicht und mit rund 250.000 Höhenmetern aufwühlt. Jonas Deichmann fährt jeden Tag mit dem Gravelbike und verbringt acht bis neun Stunden im Sattel. Es versteht sich von selbst, dass so viel Sport nasselos macht. Jonas Deichmannplatedt auf eine ausgewogene Ernährung undells seien. Er spricht in einem Interview mit der Basis über seine Ernährung während der Reise und betont die Bedeutung einer balanceden Sport- und Ernährungstrakulär. Während einige schnelle Kalorien tagsüber verführen können, verbessert sich das Verlangen nach gesunden Speisen tagsüber. Jonas Deichmann betont, dass er auf Snacks wie Kekse und schnelle Snacks achtet, da er an Supermärkten manchmal schließt. Er betont auch die Bedeutung von Supplements und einer ausgewogenen Basis, um Tag für Tag 180 Kilometer durch Europa zu fahren.

NEWS TEXT: 24.000 Kilometer. 27 Länder. 250.000 Höhenmeter. Und fast kein Ruhetag. Für Extremsportler Jonas Deichmann ist diese Europa- Tour vor allem ein logistischer Kraftakt beim Essen.

Gemeinsam mit seiner Freundin Josefine Rutkowski fährt er täglich rund 180 Kilometer mit dem Gravelbike. Acht bis neun Stunden Belastung. Wer so lange im Sattel sitzt, verbrennt Tausende Kalorien – jeden Tag aufs Neue. In einem Interviewist die Basis.

"Beim Thema Ernährung achten wir grundsätzlich auf eine gesunde und ausgewogene Basis. Auf so einer langen Fahrradreise klappt das natürlich nicht immer perfekt. Manchmal ist man irgendwo im französischen Hinterland unterwegs, die Supermärkte haben geschlossen und man muss einfach schauen, wie man genug Kalorien bekommt. Dann isst man eben auch mal Kekse oder andere schnelle Snacks.

Umso wichtiger ist es, vorher gute Reserven aufzubauen. Zusätzlich nutzen wir auch einigeNach seinen Angaben zeigt die Dauerbelastung Wirkung. Nach zwei oder drei Wochen ohne Ruhetag komme eine gewisse Grundmüdigkeit. Intensive Intervalle oder harte Bergsprints funktionierten dann nicht mehr wie zu Beginn.

Umso wichtiger sei es, die Energiespeicher immer wieder aufzufüllen. Trotz vieler schneller Kalorien tagsüber verändert sich das Verlangen. Deichmann sagt: "Interessanterweise freuen wir uns vor allem auf gesunde Sachen, weil man tagsüber ohnehin viele schnelle und eher ungesunde Kalorien zu sich nimmt. Ein frischer Salat oder ein gutes Risotto in Italien werden dann plötzlich zu echten Highlights. trinkt Jonas Deichmann nach eigenen Angaben nicht mehr.

Ernährung, Supplements und eine ausgewogene Basis sind für ihn Voraussetzung, um Tag für Tag 180 Kilometer durch Europa zu fahren





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