Die Optikerkette Eyes and More will in den nächsten vier Jahren 150 neue Filialen in Deutschland eröffnen und mehr als 700 neue Mitarbeiter einstellen. Die Kette ist auch in den Niederlanden, Belgien, Österreich und Schweden vertreten und gehört in Deutschland zu den größten Optikerketten.

Die Optikerkette Eyes and More plant in den kommenden vier Jahren eine Expansion soffensive in Deutschland . Das Unternehmen strebt die Eröffnung von 150 neuen Filialen an und will bis 2029 mehr als 700 neue Mitarbeiter einstellen. Die Augenoptikerkette, die zum niederländischen Mutterkonzern Nexeye gehört, sucht nach geeigneten Flächen in Innenstadtlagen. Nur bis zu fünf bestehende Filialen werden in den kommenden Jahren schließen.

Eyes and More eröffnete 2006 in Lübeck die erste Filiale in Deutschland. Mittlerweile gibt es nach eigenen Angaben 224 Standorte mit 1500 Beschäftigten. Die Kette ist auch in den Niederlanden, Belgien, Österreich und Schweden aktiv und gehört in Deutschland zu den größten Optikerketten. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur verfolgen auch andere Filialisten wie Apollo Optik, Fielmann und Mister Spex Expansionspläne. Konkrete Zahlen konnten die Unternehmen auf Nachfrage nicht nennen.Experten sehen gute Chancen für die großen Filialisten, Marktpotenziale abzugreifen. Die Bevölkerung wird immer älter, was sich positiv auf den Gesundheitsmarkt auswirkt und sich in den verkauften Produkten niederschlägt. Neben Optikern profitieren auch Hörakustikgeschäfte und Apotheken. Kunden kaufen vermehrt Brillenfassungen für mehr als 250 Euro. Brillen seien zunehmend modische Accessoires, so Experte Marco Atzberger vom Handelsforschungsinstitut EHI. Der Trend gehe zur Zwei- oder Drittbrille, die Menschen sich zulegen.Die Zahl der stationären augenoptischen Fachgeschäfte in Deutschland ist rückläufig. Der aktuellste Branchenbericht des Zentralverbandes der Augenoptiker (ZVA) zeigt, dass es Ende 2023 noch 11.000 waren. Der Branchenumsatz ist jedoch gestiegen. Experten beobachten eine zunehmende Konzentration des Marktes. Die zehn umsatzstärksten Unternehmen verzeichnen eine steigende Zahl von Geschäften und einen wachsenden Anteil an den Erlösen. Gut die Hälfte des Umsatzes entfällt auf sie. Apollo-Optik hat mit rund 900 Filialen die meisten, gefolgt von Fielmann mit mehr als 600. Viele Einzelhandelsketten haben ihre Filialnetze in Deutschland in den vergangenen Jahren reduziert. Nur wenige wachsen. Zuletzt kündigten unter anderem der Sportartikelhändler Decathlon und der Discounter Action an, eine größere Zahl neuer Geschäfte eröffnen zu wollen





