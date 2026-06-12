EZB hebt Leitzins an: Lagarde spricht von maßvoller Reaktion auf Inflation

Die EZB hat den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht. Präsidentin Lagarde erklärt den Schritt als notwendige Reaktion auf den Energiepreisschock und anhaltende Inflation. Gleichzeitig zeigen neue Prognosen höhere Teuerungsraten bis 2026. Zusätzlich wird eine Investmentchance beiSoftware-Aktien thematisiert.

Die EZB hat den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Präsidentin Christine Lagarde bezeichnete diesen Schritt als eine maßvolle Reaktion auf den Energiepreisschock. Sie betonte, dass die Entscheidung notwendig sei, um die mittelfristige Inflation nahe dem Zwei-Prozent-Ziel zu halten.

Lagarde wies den Eindruck zurück, es handele sich um einen rein vorsorglichen Schritt, und verwies auf die aktuellen Projektionen des Eurosystems. Demnach wird die Inflation im Jahr 2026 mit 3,0 Prozent erwartet, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber der Prognose vom März darstellt. Auch für die Folgejahre liegen die Schätzungen nun höher, wenngleich sich langfristig eine Annäherung an das Ziel abzeichnet. Bei der Kerninflation, die um Energiepreise bereinigt ist, zeigen die Projektionen ebenfalls einen leichten Anstieg.

Lagarde verwies zudem auf eine Verbreiterung des Inflationsdrucks,虽然在 Löhne noch keine ausgeprägten Zweitrundeneffekte zu beobachten seien. Der Zinsentscheid sendet ein klares Signal, dennoch betonte sie die anhaltende Unsicherheit in der wirtschaftlichen Entwicklung. In einer separaten Analyse wird auf die aktuell niedrigen Bewertungen von Software-Aktien hingewiesen, während Halbleiter- und KI-Werte hoch bewertet sind. Viele Softwareunternehmen zeigen jedoch starkes operatives Wachstum und integrieren KI in ihre Produkte.

Diese Diskrepanz könnte eine Investmentchance bieten, bevor sich der Markt dreht. Ein Spezialreport stellt fünf besonders aussichtsreiche Softwareaktien vor, die von einer Trendwende profitieren könnten. Die Empfehlung lautet, antizyklisch zu agieren und vor dem erwarteten Software-Rebound zu investieren. Interessierte Anleger können den kostenlosen Report anfordern





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