EZB: Pablo Hernández de Cos wird neuer Chef der Notenbank
Der Spanier wechselt von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Damit verbunden sind weitere wichtige Personalentscheidungen für die Geldpolitik im Euro-Raum.
). Der Spanier beerbt ab Februar Christine Lagarde an der Spitze der Euro-Notenbank. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder auf dem Sondergipfel in Brüssel nach Handelsblatt-Informationen aus Diplomatenkreisen geeinigt.
Damit verbundenHernández de Cos ist gemäß den Richtlinien acht Jahre im Amt. Er wechselt von der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich , gewissermaßen der übergreifenden Organisation der Zentralbanken weltweit, zurück zur EZB. Von 2018 bis 2024 war er als spanischer Zentralbankchef bereits Teil des EZB-Rats, der über die Geldpolitik im Euro-Raum entscheidet. Der Deutsche Markus Brunnermeier soll ab Mai als neuer Chefvolkswirt ins sechsköpfige EZB-Direktorium einziehen und auf den scheidenden Philip Lane folgen.
Das Amt gilt als das zweitmächtigste in der EZB. Brunnermeier,Santander beschäftigt. Als Märkte-Vorstandin skizziert sie in jeder Ratssitzung die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und weist auf potenzielle Risiken hin. Die Neubesetzungen sind Teil eines umfassenden Personalpakets, das die Schwergewichte des Euro-Raums hinter verschlossenen Türen verhandelt haben.
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