Der Spanier wechselt von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Damit verbunden sind weitere wichtige Personalentscheidungen für die Geldpolitik im Euro-Raum.

). Der Spanier beerbt ab Februar Christine Lagarde an der Spitze der Euro-Notenbank. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder auf dem Sondergipfel in Brüssel nach Handelsblatt-Informationen aus Diplomatenkreisen geeinigt.

Damit verbundenHernández de Cos ist gemäß den Richtlinien acht Jahre im Amt. Er wechselt von der Spitze der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich , gewissermaßen der übergreifenden Organisation der Zentralbanken weltweit, zurück zur EZB. Von 2018 bis 2024 war er als spanischer Zentralbankchef bereits Teil des EZB-Rats, der über die Geldpolitik im Euro-Raum entscheidet. Der Deutsche Markus Brunnermeier soll ab Mai als neuer Chefvolkswirt ins sechsköpfige EZB-Direktorium einziehen und auf den scheidenden Philip Lane folgen.

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Das Amt gilt als das zweitmächtigste in der EZB. Brunnermeier,Santander beschäftigt. Als Märkte-Vorstandin skizziert sie in jeder Ratssitzung die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten und weist auf potenzielle Risiken hin. Die Neubesetzungen sind Teil eines umfassenden Personalpakets, das die Schwergewichte des Euro-Raums hinter verschlossenen Türen verhandelt haben.