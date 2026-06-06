EZB steht vor erster Zinserhöhung seit einem Jahr - Steigende Energiepreise und anhaltende Lieferkettenrisiken treiben Inflation

Die Europäische Zentralbank erwägt eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent, um steigenden Energiepreisen infolge des Iran-Konflikts und blockierter Öllieferungen über die Straße von Hormus entgegenzuwirken. Gleichzeitig werden deutsche Konjunkturdaten für April und US-Inflationszahlen für Mai erwartet, die das geldpolitische Umfeld prägen.

Die Europäische Zentralbank ( EZB ) steht vor ihrer ersten Zinserhöhung seit einem Jahr. Experten erwarten, dass der Rat der EZB am 11. Juni beschließen wird, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent anzuheben.

Dies markiert die erste Zinserhöhung seit September 2023. Nachdem die EZB im Zuge der Corona-Pandemie ihre Zinsen von minus 0,50 auf plus 4,00 Prozent angehoben und sie seit Juni 2024 acht Mal gesenkt hatte, will sie nun die geldpolitischen Zügel wieder anziehen. Hauptgrund ist der starke Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Konflikts und der Sperrung der Straße von Hormus, die die Öllieferungen weitgehend zum Erliegen gebracht hat.

Die EZB möchte unbedingt verhindern, dass es zu einer breiten, anhaltenden Inflation wie 2022 kommt. Bereits jetzt gibt es besorgniserregende Signale: Die Inflationserwartungen von Konsumenten und Unternehmen steigen stark, und viele Firmen sind entschlossen, höhere Kosten schnell an Kunden weiterzugeben. Andere, für eine nachhaltige Inflation notwendige Faktoren fehlen jedoch noch - insbesondere die massenhafte Nachfrage, wie sie nach der Pandemie zu beobachten war. Unklar ist die Entwicklung bei den Löhnen, die als Zweitrundeneffekt die Inflation weiter anheizen könnten.

Diese werden jedoch wahrscheinlicher, je länger die Lieferkettenunterbrechungen durch die blockierte Straße von Hormus andauern. Der Konflikt hält bereits länger an, als die EZB in ihrem mildesten Negativszenario im März angenommen hatte. Daher wird erwartet, dass die Zentralbank in der nächsten Woche ihre Inflationsprognosen nach oben und ihre Wachstumsprognosen nach unten revidieren wird.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat diese Richtung bereits angedeutet, und EZB-Direktorin Isabel Schnabel unterstützte die Position der Zinsfalken im Rat, als sie erklärte, dass eine Zinserhebung im Juni unter currenten Bedingungen gerechtfertigt wäre. Aus dem Protokoll der EZB-Ratssitzung Ende April geht zudem hervor, dass mehrere Falken bereits damals für eine Erhöhung gestimmt hätten, wäre sie zur Abstimmung gestellt worden. Die weitere Geldpolitik nach Juni bleibt offen. Die Geldmarkt-Forwards (ESTR) preisen bereits einen weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten im September ein.

Entscheidend für die weitere Entwicklung wird daher sein, wie die Zinsentscheidung im Rat ausfällt, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Maßnahmen kommentiert und wie die internen Diskussionen verliefen. Interessant ist dabei, ob das kommende Protokoll alle relevanten Debatten widerspiegeln wird, da die frühere Aussage aus dem April-Protokoll darauf hindeutet, dass richtungsweisende Gespräche möglicherweise außerhalb der offiziellen Sitzungen stattfinden.

Der Rat wird betonen, dass er von Sitzung zu Sitzung und auf Basis aktueller Daten entscheidet, wobei die Kriterien der Inflationsaussichten, der zugrunde liegenden Inflation und der Wirkung der Geldpolitik im Vordergrund stehen. Parallel zur Zinsentscheidung werden wichtige deutsche Konjunkturdaten für April erwartet: Auftragseingang, Industrieumsatz, Industrieproduktion und Außenhandel.

Zudem stehen die US-Verbraucherpreisdaten für Mai an, die einen weiteren Hinweis auf die globale Inflation liefern könnten. Für den deutschen Auftragseingang im April wird ein Rückgang um etwa 2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet, nachdem im März noch ein kräftiger Anstieg von 5,0 Prozent zu verzeichnen war. Die jüngsten Daten zeigten relative Robustheit, mit nur einem Rückgang seit September, der jedoch im Januar mit 11,4 Prozent deutlich ausfiel.

Ein Großteil der damaligen Schwäche wurde auf fehlende Großaufträge zurückgeführt, doch auch ohne diese waren die Bestellungen im Februar und März gestiegen. Allerdings führte dies nicht zu einem entsprechenden Produktionsanstieg. Die Zahlen werden am Montagvormittag veröffentlicht. Für die deutsche Produktion im April wird hingegen Stabilität erwartet: Die meisten Ökonomen prognostizieren, dass die Outputs von Industrie, Bau und Energie auf dem Niveau des Vormonats verharren.

Der letzte kräftige Produktionszuwachs war im Oktober 2025 zu beobachten, und seit Januar liegt die Produktion wieder unter dem Vorjahresniveau. In den USA wird für Mai ein starker Anstieg der Inflation erwartet. Der Konsens sieht einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und eine Jahresrate von 4,3 Prozent, nach 3,8 Prozent im April. Bei den Kernverbraucherpreisen (ohne Energie und Lebensmittel) werden Erhöhungen um 0,2 Prozent monatlich und 2,9 Prozent jährlich prognostiziert





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