Im Euroraum wird in stationären Geschäften jetzt öfter digital bezahlt als mit Bargeld. Stark ist der Zuwachs beim Mobile Payment.

In der Eurozone wird in stationären Geschäften zum ersten Mal häufiger mit einer Bezahlkarte bezahlt als mit Bargeld, gleichzeitig ist der Anteil der Bezahlvorgänge über Mobilgeräte innerhalb von zwei Jahren um die Hälfte gestiegen.

Das sind zwei Ergebnisse einer umfassenden Befragung der Europäischen Zentralbank, der „Studie zum Zahlungsverhalten von Verbrauchenden im Euroraum“ . Vor zehn Jahren wurde in der Eurozone noch bei fast 80 Prozent aller Bezahlvorgänge in Läden Bargeld genutzt, in diesem Jahr lag der Wert bei 44 Prozent. Im selben Zeitraum sind Kartenzahlungen von 19 auf jetzt 45 Prozent gestiegen.. 82 Prozent von ihnen ist es demnach wichtig, digital bezahlen zu können, 62 Prozent legen Wert darauf, bar zahlen zu können.

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Lediglich 3 Prozent der Befragten hätten angegeben, nie bar zu zahlen. Interessanterweise ist der Median-Betrag an Bargeld, den die Befragten am jeweiligen Morgen bei sich hatten, trotzleicht auf 64 Euro gestiegen. Das dürfte zum einen an der Hinzunahme des neuen Eurolands Bulgarien liegen, aber auch in etablierteren Eurostaaten ist der Betrag teils deutlich gestiegen, in Österreich beispielsweise auf 95 Euro. In Deutschland waren es dieses Mal 70 Euro.