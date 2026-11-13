F-35B-Jäger der HMS Prince of Wales fangen russischen Bomber ab

Britische F-35B-Kampfflugzeuge starteten vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales, um einen russischen Tu-95-Bomber vor Norwegen abzufangen. Die Nato-Übung verdeutlicht die militärische Präsenz.

Britische F-35B-Kampfflugzeuge starteten am 5. November vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales, um einen russischen Langstreckenbomber vom Typ Tu-95 abzufangen. Die Interaktion ereignete sich, als die HMS Prince of Wales Teil einer Nato-Flotte vor der Küste Norwegen s patrouillierte. Die Marine bestätigte, dass die Anwesenheit der Nato-Streitkräfte russische Aufmerksamkeit erregte und eine schnelle Reaktion erforderte. Der Träger führte eine von drei maritimen Einsatzgruppen an und war mit moderner Luftabwehr und Aufklärungskapazitäten ausgestattet.

Kernmechanismus des Abfangmanövers

Das Manöver endete offiziell am 5. November, wobei die genauen Koordinaten des Treffens nicht öffentlich gemacht wurden. Nach Angaben des Fachportals "Flight Global" nahmen an dieser Phase der Übung 17 Staaten teil. Die Gesamtstärke der beteiligten Streitkräfte umfasste 20 Kriegsschiffe und 40 Flugzeuge. Die HMS Prince of Wales agierte dabei als Flaggschiff und koordinierte die operativen Abläufe der Gruppe. Auf dem Deck des Trägers befanden sich Kämpfer der britischen Staffel 617, die für den Schutz des Verbandes verantwortlich waren.

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Die F-35B-Technologie ermöglicht es den Kampfflugzeugen, auf kurzer Strecke zu starten und senkrecht zu landen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für den Betrieb von kleineren Flugdeckabschnitten und erhöht die operative Flexibilität bei Nahbereichsinteraktionen. Die norwegische Fregatte KNM Fridtjof Nansen fuhr ebenfalls in der Begleitung der Trägergruppe mit und unterstützte die Sicherheitsmaßnahmen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Schiffstypen demonstriert die Integration der Nato-Verbündeten im europäischen Norden. Die Royal Navy nutzte diese Gelegenheit, um die Einsatzbereitschaft ihrer Seestreitkräfte unter realistischen Bedingungen zu testen.

Stakeholder-Positionen und militärische Einordnung

Die HMS Prince of Wales ist das zweite Schiff der Queen-Elizabeth-Klasse und dient seit ihrer Indienststellung am 10. Dezember 2019 als Flottenflaggschiff der Royal Navy. Sie gehört zu den größten jemals in Großbritannien gebauten Kriegsschiffen. Die reguläre Besatzung umfasst 700 Personen, es können jedoch bis zu 1450 Mann an Bord sein. Diese enorme Kapazität erlaubt es, komplexe logistische und operative Aufgaben über lange Zeiträume hinweg zu bewältigen. Die Anwesenheit so eines imposanten Schiffes in norwegischen Gewässern ist ein klares Signal technischer und strategischer Überlegenheit.

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Das britische Verteidigungsministerium bewertete das Verhalten des russischen Flugzeugs als unsicher und unprofessionell. Ein Sprecher der Behörde betonte, dass die Tu-95 unnötig nahe an die Schiffgruppe herangeflogen sei. Es gibt keine Hinweise darauf, dass der russische Bomber den luftraum verletzt hat. Auch wurde im aktuellen Vorfall keine Waffen eingesetzt. Die Eskalation blieb daher auf das rein militärische Abfangmanöver beschränkt. Dies unterscheidet das Ereignis von früheren Zwischenfällen, bei denen die Grenzen der Sicherheitszonen überschritten wurden.

Auswirkungen und historische Kontextualisierung

Am Samstag traf die HMS Prince of Wales in Oslo ein, nachdem dichter Nebel das Schiff weiter draußen im Fjord aufgehalten hatte. Der Besuch steht im direkten Zusammenhang mit dem sicherheitspolitischen Atlantic Future Forum. Die geografische Lage Norwegens nahe Russland und der Arktis macht das Land zu einem wichtigen Nato-Standort im Norden Europas. Während der Herbstmission übten die britischen Streitkräfte auch mit norwegischen und amerikanischen Einheiten. Diese Kooperation ist notwendig, um die Verteidigungsfähigkeit der Nordregion zu stärken.

Im Oktober begleiteten britische F-35B und norwegische F-35A bei der Übung "Global Thunder" einen US-Bomber vom Typ B-52. Dabei handelte es sich um ein Abschreckungsmanöver, um das Zusammenspiel der Nato-Verbündeten am Nordpolarkreis zu testen. Die jüngste Begegnung mit der Tu-95 ähnelt einem Vorfall im Juli 2026. Damals eskortierten zwei britische F-35 ein russisches Seeaufklärungsflugzeug vom Typ Tu-142, das Sonarbojen abgeworfen hatte. Die Tu-142 basiert auf dem Bomber Tu-95 und dient der maritimen Aufklärung. Auch bei der jüngsten Begegnung blieb offen, um welche genaue Variante es sich handelte. Die regelmäßige Konfrontation zeigt die anhaltende Spannung im europäischen Luftraum und die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit. Die Nato setzt weiterhin auf Präsenz und Interoperabilität, um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu neutralisieren.