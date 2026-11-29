Mercedes-Star Kimi Antonelli erwies sich im vorletzten GP der Saison als Teamplayer. Der Italiener gewann das Rennen auf dem Wüstenkurs von Katar und sicherte sich damit seinen zehnten GP-Sieg.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Im Qualifying zum Katar-GP musste Kimi Antonelli sich noch geschlagen geben gegen seinen Teamkollegen George Russell, der 0,128 sec schneller geblieben war und sich die 13. Pole seiner GP-Karriere gesichert hatte. Im Rennen hatte der Brite aber einmal mehr Pech. Bereits in der zweiten Rennrunde erwischte er die Styropor-Schild-Überreste, die Arvid Lindblad nach dem Duell mit seinem Teamkollegen Liam Lawson nach dem Start auf der Strecke verteilt hatte.

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Die Trümmerteile des Schildes verfingen sich im Auto von Russell und störten dessen Aerodynamik. Das Mercedes-Team versuchte, diese beim zweiten Stopp des 28-Jährigen zu entfernen, weshalb er sich mehr als zehn Sekunden gedulden musste, bis er weiterfahren konnte. Antonelli kam so vorbei.