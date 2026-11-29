Kimi Antonelli war nach dem Katar-Qualifying sauer, weil er am Ende nicht wie gewünscht als Letzter die Box verliess. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt, warum das Team den Wunsch nicht erfüllte.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

So verstimmt hatte man Kimi Antonelli nur selten erlebt: Der Formel-1-Champion hatte im Katar-Qualifying die Pole-Zeit seines Mercedes-Teamkollegen George Russell um 0,128 sec verpasst und erklärte seinem Team am Funk: «Darüber müssen wir uns unterhalten. Wenn ich um etwas bitte, dann tut es bitte auch. » Es war klar, worauf sich der junge Italiener bezog. Denn bei der letzten und entscheidenden Ausfahrt im Q3 hatte Antonelli schon hörbar aufgeregt nachgefragt: «Warum habt ihr mich als Erstes auf die Bahn geschickt?

Advertisement

» Dass ihn sein Renningenieur Peter «Bono» Bonnington als Antwort bat, sich bitte ganz auf die anstehende schnelle Runde zu konzentrieren, konnte den ehrgeizigen Sternfahrer offenbar nicht beruhigen. Teamchef Toto Wolff erklärte nach der Zeitenjagd bei den Kollegen von «Sky Sports F1» dazu: «Kimi war unglücklich, weil er nicht als Erster auf die Strecke fahren wollte, und er hat uns das auch vor dem Verlassen der Box gesagt.