F1-Fortsetzung verzögert sich: Regisseur und Rennkalender als Hindernisse

Der erfolgreiche Formel-1-Film 'F1' wird eine Fortsetzung bekommen, aber Fans müssen sich gedulden. Regisseur Joseph Kosinski hat wenig Zeit und die Produktion ist an den Rennkalender gebunden.

Der Blockbuster 'F1' über die Welt der Formel 1 hat im vergangenen Sommer die Kinos erobert und weltweit mehr als 634 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Film, der unter der Regie von Joseph Kosinski entstand und Brad Pitt in der Hauptrolle zeigt, wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch für den Oscar als bester Film nominiert.

Angesichts dieses Triumphs war eine Fortsetzung fast von Anfang an beschlossene Sache. Doch nun müssen sich die Fans gedulden: Der Drehbeginn des Sequels verzögert sich. Der Schauspieler Josh Condon, der im Film eine Rolle spielt, erklärte in einem Interview: 'Alle sind vom Drehbuch begeistert. Aber ich denke, es wird erst klappen, wenn Joe, unser Regisseur, Zeit hat, und wir müssen uns auch an den Formel-1-Zeitplan halten.

Es könnte also noch etwas dauern, aber ich denke, das ist in Ordnung.

' Diese Aussage macht deutlich, dass vor allem logistische Herausforderungen den Zeitplan beeinflussen. Joseph Kosinski, der bereits mit Filmen wie 'Top Gun: Maverick' und 'Oblivion' Erfolge feierte, ist nach 'F1' zu einem der gefragtesten Regisseure in Hollywood geworden. Sein Terminkalender ist entsprechend voll, weshalb er sich erst um das Sequel kümmern kann, wenn er seine anderen Projekte abgeschlossen hat. Hinzu kommt die besondere Produktionsweise des ersten Films: Große Teile wurden während echter Grand-Prix-Wochenenden gedreht, um Authentizität zu gewährleisten.

Kosinski platzierte die Schauspieler auf echten Rennstrecken, umgeben von echten Fans und professionellen Teams. Diese enge Verbindung zum realen Rennkalender macht die Planung des Sequels kompliziert, da die Produktion wieder auf die Renntermine abgestimmt werden muss. Die Kritiker lobten diesen Ansatz überschwänglich: Der Film erhielt 82 Prozent positive Bewertungen und das Publikum vergab sogar noch bessere Noten. Dadurch festigte Apple, der Produzent des Films, seinen Ruf als ernstzunehmender Player in der Filmbranche.

Produzent Jerry Bruckheimer bestätigte bereits, dass das Team nach dem spannenden Ende des ersten Films viele Ideen für das Sequel habe. Im Finale von 'F1' kehrte Brad Pitts Charakter Sonny Hayes in die Formel 1 zurück, während das Rennteam auf emotionale Weise auseinanderbrach. Diese offenen Fragen lassen viel Raum für eine Fortsetzung, in der Hayes' Schicksal und die Zukunft des Teams erkundet werden könnten. Trotz der Verzögerung sind die Fans zuversichtlich, dass die Wartezeit sich lohnen wird.

Schließlich bewies der erste Film, dass eine Mischung aus atemberaubender Action, tiefgründigen Charakteren und authentischen Rennszenen ein Erfolgsrezept ist. In der Zwischenzeit können sich Zuschauer mit dem Trailer des ersten Films in die Welt der Formel 1 zurückversetzen. Die Vorfreude auf das Sequel bleibt groß, auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis die Motoren wieder auf der Leinwand aufheulen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

F1 Formel 1 Film-Fortsetzung Brad Pitt Jerry Bruckheimer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Teufel trägt Prada 2: Eine gelungene FortsetzungDie Komödie 'Der Teufel trägt Prada 2' hat die deutschen Kino-Charts dominiert und bietet eine spannende Handlung, gute Charaktere, Humor und Drama, aber auch Emotionen und Wendungen.

Read more »

Schlechte Nachrichten: Fortsetzung zu einem der besten Actionfilme der letzten Jahre verzögert sichEin Film über den beliebtesten Rennsport der Welt eroberte im letzten Sommer die Kinos. Natürlich wird es eine Fortsetzung geben – doch die wird...

Read more »

Neues Leben für einen französische Ikone: Der „Kleine Nick“ bekommt eine FortsetzungDie von René Goscinny geschriebenen und von Jean-Jacques Sempé illustrierten Geschichten sind internationale Bestseller. Nun gibt es Nachschub für Fans.

Read more »

Pragmata: Director Yonghee Cho würde sich sehr über eine Fortsetzung freuen - ntowerDas Sci-Fi-Abenteuer Pragmata von Capcom schlug ein wie eine Bombe und wurde mit Lobeshymnen überschüttet. Natürlich würden sich Fans dabei über…

Read more »