Formel-1-Kommentator David Croft sieht Max Verstappen und Fernando Alonso in Sachen Rennintelligenz auf Augenhöhe, doch in Sachen Speed punktet Verstappen

Formel-1-Kommentator David Croft sieht Max Verstappen und Fernando Alonso in Sachen Rennintelligenz auf Augenhöhe, doch in Sachen Speed punktet Verstappen- allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Red-Bull-Pilot verfüge über noch mehr Grundspeed.

Für Croft ist der viermalige Weltmeister deshalb aktuell der kompletteste Fahrer im Feld.wird Croft nach Verstappens Sieg beim Großen Preis von Las Vegas gebeten, die Stärken des Niederländers einzuordnen. Dabei zieht er einen Vergleich zu Alonso, der auch mit 45 Jahren noch in der Formel 1 fährt und seit Jahren für seine taktische Cleverness bekannt ist.

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"Max hat das, was Fernando Alonso hat, aber noch mehr Pace obendrauf", erklärt Croft. "Und das ist die Fähigkeit, strategisch vorzugehen, sich ein Rennen im Kopf zurechtzulegen und zu jedem Zeitpunkt genau zu wissen, was man tut. Aber er ist tatsächlich noch schneller als Fernando Alonso.