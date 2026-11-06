F1 Qualifying Brasilien: Nasser Regen droht in Interlagos

Das F1-Qualifying in São Paulo findet unter extremen Wetterbedingungen statt. Regen und Stürme dominieren die Prognosen für das Wochenende auf der Rennstrecke Interlagos.

Das Wochenende der Formel 1 in São Paulo steht im Zeichen extremer meteorologischer Herausforderungen. Obwohl die Fahrer-Weltmeisterschaft bereits entschieden ist, gewinnt das Qualifying am Samstag an strategischer Bedeutung. SPORTBILD berichtet über die Situation auf der Rennstrecke Interlagos.

Wetterprognose für das Qualifying in Brasilien

Das Wetter spielt in Interlagos regelmäßig verrückt und verkompliziert die Vorbereitung der Teams. Sowohl für den Samstag als auch für den Rennsonntag sind Regen und teilweise Gewitter vorhergesagt. Die Bedingungen sollen stürmisch werden, was die Sichtbarkeit und die Traktion der Fahrzeuge erheblich beeinträchtigen kann. Wer behält da den Durchblick und holt sich die Pole? SPORTBILD hat alle wichtigen Infos vor dem Qualifying in Brasilien um 19 Uhr am 7. November.

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Übertragung des Qualifyings auf Pay-TV

Das Qualifying in São Paulo wird NICHT im Free-TV gezeigt. Es läuft ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky und beim Sender RTL+. Wie gewohnt lassen sich dort alle Sessions des Formel-1-Wochenendes live verfolgen. Die Vorberichte beginnen 30 Minuten vor dem Rennen. Kein TV? Kein Problem! Fans können die Zeitenjagd in Brasilien auch hier im Live-Ticker von SPORTBILD.de verfolgen.

Max Verstappens Chancen bei Nässe

Gerade auf nasser Strecke könnte wieder die Stunde von Max Verstappen (29) schlagen. Der Niederländer ist eh in bestechender Form und gewann drei der letzten vier Rennen. Doch im Regen ist Verstappen bekanntermaßen meist in einer eigenen Welt. Unvergessen ist seine unglaubliche Aufholjagd zum Sieg 2024 von Platz 17 oder seine besondere Regenfahrt 2016.

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Emotionale Gründe für die Reise nach São Paulo

Nicht nur sportlich freut sich Max Verstappen auf die Fahrt nach Brasilien. Er erklärte: Ich freue mich immer darauf, nach Brasilien zu reisen. Es ist ein fantastischer Ort und natürlich ziemlich besonders, da meine Schwiegerfamilie dort lebt. Immerhin ist der Rennfahrer mit der Brasilianerin Kelly Piquet zusammen. Aber auch sportlich sei die Strecke in der Vergangenheit immer gut zu ihm gewesen. Bleibt das auch 2026 so?

Historische Daten und Startplatz eins

Eine Pole würde die besondere Geschichte von Max Verstappen mit der Strecke weiterschreiben. Bereits dreimal startete der Niederländer in Interlagos von Startplatz eins. Gibt es ein viertes Mal? Die Kombination aus technischer Überlegenheit und menschlicher Fahrkunst bei Nässe könnte auch am 7. November entscheidend sein. Die Fans müssen mit intensilen Szenen rechnen.