F1-Qualifying Brasilien: Regen und Zivilschutz-Alarm verzögern Start

Starker Regen und eine Zivilschutz-Warnung in Sao Paulo unterbrechen das Qualifying zum Großen Preis von Brasilien. Strafen für Verstappen, Leclerc und Hamilton bestimmen das Feld.

Am 7. November 2026 wurde das Qualifying zum Großen Preis von Brasilien durch extremen Wetterumschwung und behördliche Warnungen massiv beeinträchtigt. Die Sitzung am Sonntagvormittag stand im Schatten eines Zivilschutzalarms in der Nähe von Sao Paulo, nachdem starkes Unwetter mit Blitzen und Wind gemeldet worden war. Während sich die Fahrer in Sicherheit brachten, sorgten die lauten Warnungen auf den Handys der Anwesenden für Verwirrung auf der Strecke von Interlagos.

Unwetter und Startverzögerungen

Nur zwei Minuten nach dem Start der Session wurde das Training bereits wieder unterbrochen, da der Niederschlag zu intensiv war. Um 15.15 Uhr Ortszeit, was 19.15 Uhr deutscher Zeit entspricht, ertönten in der gesamten Umgebung des Kurses Mobiltelefone. Der brasilianische Zivilschutz hatte eine Warnung herausgegeben, die starkregenreiche Gebiete im Süden und Westen der Hauptstadt sowie die angrenzenden Gemeinden betraf.

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Trotz der eindringlichen Aufforderung, Schutz an einem sicheren Ort zu suchen, ließen sich die Zuschauer in den Tribünen ihre gute Laune nicht nehmen. Die Fans feierten weiter, während Streckenposten verzweifelt versuchten, das Wasser mit Besen von der Asphaltfläche zu fegen. Um die Lage auf der Strecke zu bewerten, fuhr das Medical Car heraus, gefolgt vom Safety Car unter der Leitung von Bernd Mayländer.

Entthronter Meister dominiert die nasse Session

Nach einer Pause von insgesamt 84 Minuten gab es um 16.26 Uhr endlich Entlastung und die Piloten durften wieder auf die Strecke rollen. Obwohl es weiter regnete, verlief die anschließende Qualifikationsphase reibungslos. Valtteri Bottas vom Team Cadillac als Erster auf die Piste gegangen, doch Lando Norris vom McLaren Team zeigte sich als schnellster Pilot.

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Den zweiten und dritten Platz belegten George Russell vom Mercedes Team sowie der neue Weltmeister Kimi Antonelli. Nico Hülkenberg vom Audi Team beendete die Session als Sechster. Durch eine Startplatzstrafe rückte er im Rennen auf den fünften Platz vor, was seine beste Platzierung in dieser Saison darstellt. Die Stimmung im Fahrerlager war dennoch von Unsicherheit geprägt, da die Bedingungen während der Pause schlechter geworden waren.

Massive Strafen für Top-Piloten durch Teiletausch

Für das eigentliche Rennen am Sonntag um 18 Uhr, das von Sky live und als Liveticker bei SPORTBILD.de übertragen wird, drohen viele Fahrer Startnachteile aufgrund von Strafen beim Tausch von Fahrzeugteilen. Lewis Hamilton vom Ferrari Team muss aufgrund von sechs neuen Bauteilen von der letzten Startposition auf das Gitter. Sein Teamkollege Charles Leclerc steht ebenfalls vor erheblichen Problemen, da er mit einer neuen Power Unit ausgestattet ist und zehn Plätze zurückversetzt wird.

Auch andere namhafte Teams sind von den Maßnahmen betroffen. George Russell vom Mercedes Team wird fünf Startplätze zurückversetzt. Sowohl Max Verstappen vom Red Bull Team als auch Sergio Perez vom Cadillac Team müssen neue Komponenten in ihren Autos verbauen, was sie dazu zwingt, am Ende des Feldes zu starten.

Strategische Verzichte und Ausblick auf den Sonntag

Max Verstappen verzichtete bewusst auf eine Teilnahme an der zweiten Qualifikationsphase, um Q2, da er keine Risiken eingehen wollte. Diese Strategie dient dazu, das Fahrzeug zu schonen und sich auf das Rennen am folgenden Tag zu konzentrieren. Die Situation erinnert an das Qualifying im Jahr 2024, als Regen die Samstags-Sitzung absagte und die Startaufstellung am Sonntag um 7.30 Uhr Ortszeit neu ermittelt werden musste.

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Die Fans bleiben gespannt, wie sich die Wettervorhersage für das Rennen am Sonntag entwickelt. Das Feld ist durch die vielen Strafen deutlich aufgeweicht, was Chancen für die Mittelfeldfahrer eröffnet. Alle Augen richten sich nun auf die Startaufstellung, die nicht nur von den Zeiten im Qualifying, sondern maßgeblich von den technischen Sanktionen der Rennleitung bestimmt wird. Der große Preis von Brasilien verspricht somit eine unverwechselbare Show unter extremen Bedingungen.