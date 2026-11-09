F1-Regierungsausschuss verhängt Strafen nach GP von São Paulo

Formel-1-Rennkommissare verhängen nach dem Großen Preis von São Paulo Zeitstrafen gegen Oliver Bearman, Charles Leclerc und Kimi Antonelli wegen unsicherer Boxenstopps und Kontakten.

Beim Großen Preis von São Paulo auf der Strecke von Interlagos endete das Rennen für drei Fahrer mit disziplinarischen Maßnahmen der Rennkommissare. Obwohl die Zielflagge bereits um 15.38 Uhr Ortszeit von Fußball-Profi Neymar (34) geschwenkt wurde, standen die endgültigen Ergebnisse und Strafen erst knapp drei Stunden später fest. Die Untersuchungen durch die Sportkommissare fokussierten sich dabei auf Vorfälle in der Boxengasse sowie auf Kontakte zwischen Fahrzeugen auf der Piste.

Strafen wegen unsicherer Boxenstopps

Die erste Disqualifikationsmaßnahme richtete sich gegen den Haas-Piloten Oliver Bearman (21). Die Rennkommissare begründeten die 5-Sekunden-Zeitstrafe damit, dass Bearman nach einem Boxenstopp direkt in die Fahrspur von Charles Leclerc entlassen wurde, der sich bereits auf der Fahrt durch die Boxengasse befand. Diese unsichere Freigabe zwang den Ferrari-Fahrer zum Bremsen und Ausweichen, wodurch er auf der rechten Seite gegen die Boxenmauer gedrängt wurde.

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Auch der Weltmeister Kimi Antonelli (20) musste sich einer ähnlichen Ahndung stellen. Die Kommissare stellten fest, dass auch Antonelli aufgrund eines unsicheren Boxenstopps eine 5-Sekunden-Zeitstrafe erhielt. Im Gegensatz zu Oliver Bearman änderte diese Maßnahme jedoch nichts an seiner Platzierung. Antonelli bleibt im offiziellen Ergebnis auf dem fünften Platz, da die Korrektur seines Endstandes keine Verschiebung der vorderen Reihenfolge zur Folge hatte.

Kontrollierte Aggression bei Leclerc und Lawson

Charles Leclerc (28) war zwar unbeteiligt an dem Vorfall mit Oliver Bearman, erhielt aber dennoch eine Strafe. Der Monegasse war unfreiwillig in den Konflikt verwickelt, wurde jedoch selbst bestraft, weil er einen Kontakt mit Liam Lawson (24) vom Racing Bulls verursacht hat. Die Rennkommissare urteilten am 18.18 Uhr, dass der Kontakt zwar geringfügig war, Lawson die Führung danach jedoch behaupten konnte.

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Liam Lawson argumentierte in seinem Bericht erfolgreich, dass der Zusammenstoß die hintere linke Felge seines Wagens beschädigt habe. Diese Schädigung ermöglichte es Leclerc, auf der Strecke näher an ihn heranzukommen. Der Ferrari-Pilot nutzte diese Positionsvorteile, um fünf Kurven später am Red-Bull-Nachwuchsdriver vorbeizuziehen. Die Kommissare werteten dies als offensichtliche sportliche Konsequenz des Kontakts.

Langfristige Auswirkungen auf die Fahrerwertung

Die Kombination aus den nassen Rennbedingungen und der spezifischen Art des Kontakts wirkte sich strafmildernd auf Charles Leclerc aus. Anstelle der eigentlich möglichen 10-Sekunden-Zeitstrafe verhängten die Sportkommissare nur eine 5-Sekunden-Zeitstrafe. Diese Korrektur hat konkrete Auswirkungen auf die Endplatzierung: Leclerc verliert dadurch einen Platz im Klassement.

In der offiziellen Ergebnisliste rutscht der Ferrari-Pilot von der siebten auf die achte Position. Er tauscht diesen Platz mit Liam Lawson, der durch die Korrektur der Strafen gegen Leclerc auf der siebensten Platzierung verbleibt. Die detaillierte Dokumentation der Vorfälle zeigt, wie streng die Formel-1-Regulierung im Jahr 2024 eingreift, wenn Sicherheitsstandards in der Boxengasse oder fahrerisches Verhalten auf der Strecke als regelwidrig eingestuft werden. Die klaren Zeitstrafen dienen dabei der Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinien für alle teilnehmenden Teams und Fahrer.